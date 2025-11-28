Recenta tentativă de introducere ilegală a unui transport de arme rusești din Republica Moldova în România ar putea reprezenta o încercare de a crea o provocare în Occident, pentru care Rusia să fie acuzată direct, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a detaliat că polițiștii de frontieră români au descoperit arme letale, componente și muniții într-un camion aparținând unei companii de transport din Republica Moldova, oprit la punctul Albița–Leușeni, la granița dintre cele două state.

Imaginile difuzate în presă arată, printre altele, grenade propulsate de rachetă, lansatoare portabile de grenade antitanc, sisteme rusești portabile de apărare aeriană Igla, sisteme de rachete antitanc Kornet și fragmente asemănătoare dronelor rusești Gheran. Conținutul camionului fusese declarat oficial ca „structuri metalice”, cu destinația finală Israel.

„Experții îşi pun întrebări cu privire la originea acestor arme, deoarece acestea nu sunt utilizate de către forţele armate ale Republicii Moldova”, a declarat diplomatul, potrivit agenției ruse Tass, citată de Rador Radio România.

Diplomatul a afirmat că societatea moldovenească este îngrijorată de implicarea directă a regimului de la Chișinău în traficul ilegal de arme, folosind teritoriul țării ca punct de tranzit pentru transporturi militare.

„Cu toate acestea, nu este exclus ca acest lucru să devină drept bază pentru unele provocări viitoare: se poate inventa și crea orice, cum ar fi pe o imprimantă 3D, folosind armele rusești drept probe evidente”, a adăugat diplomatul.

Zaharova a afirmat că autoritățile moldovene continuă să urmărească integrarea europeană și apropierea de NATO și, pentru a se alinia acestor structuri, „își intimidează propriul popor cu o amenințare rusească inexistentă, creată chiar de ele însele”.

„Cel mai tragic lucru este faptul că, de dragul implementării așa-numitului proiect de integrare europeană, reprezentanții regimului de la Chișinău distrug legăturile vechi de secole, create cu partenerii tradiționali din cadrul CSI, inclusiv cu Rusia”, a subliniat ea.