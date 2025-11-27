Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii

Republica Moldova. Cazul contrabandei cu arme depistat de vameşii români la Vama Albiţa nu va trece fără demisii la Chişinău.

Anunţul a fost făcut de Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

În anchetă ar fi vizaţi mai mulţi vameşi, inclusiv care deţin posturi de conducere. Totodată, miercuri la Chişinău a mai fost reţinut un suspect , al patrulea la număr, contrabandei cu arme în România.

Lilian Carp a dat asigurări că „vor exista demisii a unor persoane care au fost implicate”.

Deputatul nu a putut preciza anume în care instituţii ale statului vor fi făcute demisiilr - la Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră sau Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit lui Carp, totul depinde de rezultatul anchetei.

„În dependență de ce va arăta rezultatul anchetei. În dependență de ce vor prezenta persoanele implicate, fie cu voie, fie fără de voie, sau persoanele care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, în raport cu ei se vor lua măsuri disciplinare”, a declarat Lilian Carp.

Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică susţine că armele depistate de vameşii români sunt de producţie rusească şi ar fi fost luate ca trofee de Armata ucraineană.

„Traseul armelor, în urma codurilor care sunt pe armament, în mare parte duce până la uzina din Tula. Deci, a fost de producție rusească. Drona care era, era avariată și se lucrează acum cu autoritățile din Ucraina pentru a afla unde a fost doborâtă.

Prima percepție este că armamentul depistat este armament de trofeu, prin care a fost luat de la armata rusă de către Armata ucraineană. Se cunoaște punctul de trecere prin care a trecut pe teritoriul Republicii Moldova. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. Din 2024, este drona”, a declarat Lilian Carp.

Războiul din ţara vecină reprezintă o mină de aur pentru traficanţii de arme, care au transformat Republica Moldova în teritoriu de tranzit.

Totodată, există mai multe breşe legislative, dar şi probleme de securizare a frontierei moldo-ucrainene, care au condus la „astfel de fenomene ilegale”.

„Prioritatea numărul 1 acum este dotarea și fortificarea segmentului ucrianean”, a declarat Lilian Carp.

Deputatul a mai comunicat că este cunoscut punctul vamal moldo-ucrainean prin care au intrat munițiile în Republica Moldova. La acel punct de frontieră există scanere, dar nu au fost folosite. Stfel, oamenii legii investighează turele, personalul și graficul lor.