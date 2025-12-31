Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor

Anchetatorii care investighează moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu (86 de ani), au făcut descoperiri care ar putea schimba cursul dosarului în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acesteia.

Surse apropiate anchetei, citate de România TV, susțin că au fost identificate mai multe substanțe catalogate drept picături cu efect afrodisiac, despre care procurorii presupun că ar fi putut influența starea fizică sau psihică a victimei. Aceste elemente au atras imediat atenția, fiind integrate într-o cercetare mai largă ce vizează posibile influențe externe asupra sănătății fostei ministre cu câteva zile înainte de deces.

Verdictul final privind cauza morții depinde acum în mod crucial de rezultatele analizelor toxicologice efectuate de Institutul de Medicină Legală. Medicii legiști urmează să stabilească dacă aceste substanțe au fost ingerate sau inhalate și dacă au avut un rol determinant în producerea decesului. Rezultatele sunt considerate vitale, mai ales în contextul în care anchetatorii vor să verifice dacă Rodica Stănoiu a fost expusă unor compuși chimici neobișnuiți sau incompatibili cu tratamentele medicale pe care le urma în mod obișnuit pentru vârsta sa.

O ipoteză majoră luată în calcul de autorități este administrarea unor produse care ar fi putut genera reacții adverse severe asupra unui organism vulnerabil. Se investighează dacă aceste substanțe au fost luate voluntar sau dacă au fost introduse în regimul alimentar al fostei ministre fără ca aceasta să realizeze riscurile la care se expune. Probele biologice prelevate în timpul procedurilor legale sunt în curs de procesare, iar concluziile raportului medico-legal vor clarifica dacă a existat o interacțiune fatală între aceste picături și starea de sănătate generală a victimei.

Administrarea substanțelor cu efect stimulent sau afrodisiac în cazul persoanelor în vârstă implică riscuri medicale majore, din cauza fragilității fiziologice și a prezenței adesea a unor afecțiuni cronice preexistente. Principalul pericol este de natură cardiovasculară, deoarece multe dintre aceste substanțe, indiferent dacă sunt de origine naturală sau sintetică, provoacă o creștere bruscă a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale.

Pentru un organism vârstnic, acest stres suplimentar poate declanșa aritmii severe, infarct miocardic sau accidente vasculare cerebrale, în special dacă persoana suferă deja de hipertensiune sau ateroscleroză.

Un alt risc critic este reprezentat de interacțiunile medicamentoase periculoase. Persoanele de vârsta a treia urmează, de regulă, scheme de tratament complexe pentru inimă, diabet sau circulație sanguină. Introducerea unor substanțe afrodisiace poate anula efectul medicamentelor uzuale sau, mai grav, le poate potența toxicitatea.

De exemplu, combinarea unor astfel de picături cu medicamente anticoagulante sau cu vasodilatatoare poate duce la hemoragii interne sau la o prăbușire fatală a tensiunii arteriale, punând viața pacientului în pericol într-un interval de timp foarte scurt.

Toxicitatea renală și hepatică reprezintă, de asemenea, o îngrijorare majoră pentru medicii legiști în astfel de cazuri. Pe măsură ce organismul îmbătrânește, capacitatea rinichilor și a ficatului de a procesa și elimina toxinele scade semnificativ. Anumite substanțe regăsite în produsele afrodisiace de proveniență incertă, cum este celebra „mușcă spaniolă” (cantaridina) sau alte extracte concentrate, pot provoca leziuni ireversibile ale mucoaselor interne și insuficiență renală acută. Administrarea chiar și a unei doze mici poate deveni letală pentru o persoană cu un metabolism încetinit.

Din punct de vedere neurologic, aceste substanțe pot provoca stări de agitație extremă, confuzie mentală sau episoade de delir, care cresc riscul de accidentări casnice prin cădere.

În contextul anchetei privind moartea Rodicăi Stănoiu, medicii legiști analizează dacă prezența acestor substanțe a putut induce o stare de vulnerabilitate psihică sau fizică ce ar fi putut facilita o agresiune sau ar fi putut masca simptomele unei degradări organice rapide. O reacție adversă severă ar fi putut trece neobservată de către victimă până la instalarea colapsului final.

În paralel cu investigația chimică, procurorii pregătesc audierea lui Marius Calotă, o persoană cheie în acest dosar, mai menționează România TV. Conform informațiilor apărute în spațiul public, între acesta și Rodica Stănoiu s-ar fi legat o relație după ce s-au cunoscut într-un parc din apropierea locuinței sale, unde fosta ministră obișnuia să iasă zilnic la plimbare.

Anchetatorii pun la punct ultimele detalii ale interogatoriului pentru a stabili natura interacțiunilor dintre cei doi și dacă acesta are informații despre prezența și utilizarea substanțelor găsite în locuință. Această etapă a anchetei este esențială pentru a pune cap la cap piesele unui puzzle complicat, în care viața privată a fostului demnitar se intersectează cu suspiciuni de natură penală.

Până la finalizarea raportului de la IML și audierea tuturor persoanelor implicate, autoritățile păstrează toate pistele deschise, încercând să determine dacă decesul a survenit din cauze naturale sau dacă a fost rezultatul unor acțiuni externe, voluntare sau involuntare.