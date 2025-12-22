International

Dermatoza nodulară atacă fermele. Franța mobilizează armata în lupta împotriva epidemiei

Dermatoza nodulară atacă fermele. Franța mobilizează armata în lupta împotriva epidemieiprogram vaccinare bovine, Franța / sursa foto: captură video
Franța a decis să desfășoare armata pentru a sprijini o campanie națională de vaccinare a bovinelor, ca răspuns la extinderea epidemiei de dermatoză nodulară contagioasă, potrivit Euronews.

Autoritățile urmăresc protejarea unui număr estimat de 750.000 de animale, în condițiile în care această boală reprezintă o provocare atât pentru agricultori, cât și pentru serviciile veterinare.

Guvernul francez consideră că mobilizarea forțelor armate va accelera vaccinarea și va reduce riscul de răspândire a virusului în regiunile afectate.

Măsuri guvernamentale și coordonarea cu serviciile veterinare

Decizia de implicare a armatei intervine după solicitarea premierului Sébastien Lecornu de „consolidare a eforturilor civile”, conform Euronews.

Începând cu data de 20 decembrie, Serviciul de Sănătatea Animalelor a început să colaboreze cu serviciile de stat și crescătorii în toate departamentele afectate, pentru a asigura o acoperire cât mai rapidă a populației bovine.

Un purtător de cuvânt al autorităților a declarat:

„Guvernul vizează astfel să protejeze aproximativ 750.000 de bovine, în contextul în care această epidemie exercită presiuni asupra agricultorilor și serviciilor veterinare.”

Progresul campaniei de vaccinare în sudul Franței

În ceea ce privește evoluția vaccinării, aproape jumătate dintre bovinele din departamentul Ariège, situat în sudul țării, au fost deja imunizate.

În Aude, rata de vaccinare depășește 70%, iar în Pyrénées-Orientales s-a atins o acoperire completă a efectivelor bovine. Aceste rezultate reflectă eforturile combinate ale autorităților și fermierilor pentru limitarea răspândirii dermatozei nodulare contagioase.

Potrivit datelor oficiale, campania vizează nu doar prevenirea îmbolnăvirilor, ci și reducerea presiunii asupra lanțului de aprovizionare cu produse lactate și carne, care poate fi afectat de epidemie.

Contextul epidemiei de dermatoză nodulară

Dermatoza nodulară este o boală virală care afectează bovinele și se caracterizează prin leziuni cutanate și febră. Deși nu afectează oamenii, răspândirea rapidă între animale poate provoca pierderi economice semnificative în sectorul agricol.

vaccinare vaci

vaccinare vaci / sursa foto: dreamstime.com

Autoritățile franceze subliniază importanța colaborării dintre servicii veterinare, fermieri și forțele armate pentru a asigura vaccinarea cât mai multor animale într-un timp scurt.

Mobilizarea armatei, considerată o măsură excepțională, are scopul de a sprijini logistic și operațional distribuirea vaccinurilor și administrarea lor directă către bovine.

Monitorizarea situației din Franța

În perioada următoare, autoritățile vor continua monitorizarea răspândirii bolii și a eficienței campaniei de vaccinare.

De asemenea, se vor lua măsuri suplimentare în cazul în care focarele noi vor apărea în alte departamente, pentru a preveni extinderea epidemiei la nivel național.

