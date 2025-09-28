Dennis Man, pasă de gol la PSV. Chivu bifează o nouă victorie cu Inter

Internaționalul român Dennis Man a reușit prima sa pasă de gol pentru PSV Eindhoven, în victoria cu 2-1 obținută sâmbătă pe terenul Excelsior, în etapa a șaptea din prima ligă a Olandei. De asemenea, echipa antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano, a câștigat sâmbătă seara cu 2-0 pe terenul lui Cagliari, într-un meci din etapa a cincea a Seriei A.

Excelsior a deschis scorul cu polonezul Szymon Wlodarczyk în minutul 13, iar Joey Veerman a egalat pentru PSV în minutul 19. Dennis Man a intrat pe teren în minutul 70 și i-a dat pasa decisivă lui Ismael Saibari, care a înscris golul victoriei în minutul 72.

PSV s-a impus cu 2-1 și a urcat pe locul secund în Eredivisie, cu 16 puncte după șapte etape, la egalitate cu liderul Feyenoord.

Pentru Dennis Man, transferat în această vară de la Parma pentru nouă milioane de euro, a fost prima contribuție ofensivă la noua sa echipă.

„În minutul 70, Peter Bosz l-a înlocuit pe discretul Wanner cu Man, iar românul și-a făcut imediat simțită prezenta. Abia intrat pe teren, l-a lăsat cu poarta goală pe Saibari, care a înscris pentru 2-1”, a scris Voetbal International, după prima contribuție a lui Man în tricoul lui PSV.

„După o cursă a lui Dennis Man, Saibari primește șansa de a înscrie pentru PSV. Deși a avut un început oarecum dificil în cele două reprize jucate până acum la PSV, Man a fost imediat crucial aici”, a notat și jurnalistul Rik Elkrink, de la Eindhovens Dagblad.

Lautaro Martinez a deschis scorul pentru Inter pe stadionul Unipol Domus în minutul nouă, după o pasă de la Bastoni, iar echipa lui Cristian Chivu a intrat la pauză cu 1-0.

În repriza secundă, Calhanoglu a trimis în bară în minutul 53, iar tânărul Francesco Pio Esposito, în vârstă de 20 de ani a intrat pe teren. Cagliari a avut și ea o bară prin Folorunsho, în minutul 73, însă Esposito a marcat golul de 2-0 în minutul 82. Până la final, Mkhitaryan a nimerit bara în minutul 85, iar meciul s-a încheiat cu victoria lui Inter, scor 2-0.

Inter a bifat a treia victorie consecutivă, dintre care două în Serie A. Echipa lui Cristian Chivu ocupă locul al treilea, cu 9 puncte, în timp ce Cagliari rămâne pe poziția a noua, cu 7 puncte.