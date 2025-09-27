Sport

Ianis Hagi revine la națională. Explicația lui Lucescu

Ianis Hagi revine la națională. Explicația lui LucescuIanis Hagi. Sursă foto: Facebook
După ce a ratat acțiunea naționalei din septembrie din cauza lipsei unui club, Ianis Hagi va reveni în echipa României. Fiul „Regelui” a semnat recent cu Alanyaspor, iar selecționerul Mircea Lucescu îl include din nou în lot, mizând pe abilitățile sale tehnice și pe capacitatea de a uni vestiarul.

Ianis Hagi revine la națională

„Am fost și la Istanbul să-l văd pe Ianis Hagi. Se simte că trei luni nu a jucat, dar a pus în joc tot ceea ce îl caracterizează și mai ales precizia paselor. Mai are de lucrat, am și discutat cu el, are încă de recuperat din punct de vedere fizic. E în creștere, dar să nu uităm că el nu joacă de trei luni”, a explicat Lucescu.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Selecționerul a subliniat că prezența lui Hagi la echipa națională nu este importantă doar pentru calitatea sa tehnică.

„Este un jucător extrem de util pentru echipa națională, e un jucător care iubește foarte tare echipa națională, iar asta vine de la taică-su în primul rând care a știu să-i transmită această responsabilitate și această dragoste. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul. Nu știu în ce măsură va fi folosit, vom vedea și lucrul ăsta.”

Ce jucători sunt pe listă

Pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria se regăsesc 22 de jucători care evoluează în străinătate, printre care portarii Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Răzvan Sava (Udinese) și Ionuț Radu (Celta de Vigo).

Radu Drăgușin

Sursa foto: Instagram

La capitolul fundași, selecționerul are de ales între Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover 96), Bogdan Racovițan (Raków), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Radu Drăgușin (Tottenham) și Lisav Eissat (Maccabi Haifa).

Lucescu a oferit și detalii despre starea altor jucători importanți, precum Valentin Mihăilă și Florinel Coman.

„Am vorbit cu Mihăilă acum două zile, e în regulă. Era foarte optimist că va juca acum. I-am spus că trebuie să joace ca să poată fi chemat. Am vorbit și cu Coman să văd care mai e situația lui acolo, pentru că nu a jucat decât un meci de Cupă. Încerc să recuperez toți jucătorii ca să pot lua decizia cea mai bună pentru meciul cu Austria”, a precizat selecționerul.

Lucescu, despre Radu Drăgușin

În ceea ce-l privește pe Radu Drăgușin, fundașul celor de la Tottenham, care a trecut printr-o accidentare gravă, Lucescu a spus:

„Și cu Drăgușin același lucru, am vorbit cu el, era încântat că îl chemăm. Nu cred că am să-l chem, nici Tottenham nu a fost foarte disponibilă să-l lase. El mai are nevoie de încă o lună pentru a putea reveni. El ar vrea să vină, dar ceilalți ne-au atras atenția că ar fi mai bine să rămână să se antreneze acolo în perioada asta de întrerupere.”

Lotul pentru meciurile internaționale este completat de mijlocași precum Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki), Nicolae Stanciu (Genoa), Ianis Hagi (Alanyaspor) și Alexandru Mitriță (Zhejiang FC). În atac, selecționerul mizează pe Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa) și Denis Drăguș (Eyüpspor).

