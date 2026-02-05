Demnitarii, îndemnați de Bolojan să-și publice averea. Ce bunuri are premierul

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că demnitarii care ocupă funcții de mare răspundere nu au niciun motiv să nu își completeze și să nu își facă publică declarația de avere, subliniind că transparența este esențială pentru buna funcționare a instituțiilor statului.

„Din punctul meu de vedere, consider că demnitarii, cei care dețin funcții de mare răspundere, nu au niciun motiv să nu completeze declarația de avere și să asigure transparența acesteia. Este unul dintre lucrurile bune, care țin de buna funcționare a instituțiilor statului și de pozițiile de răspundere pe care le ai. Personal, voi completa declarația de avere”, a afirmat Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria. Reamintim că, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, declarațiile de avere nu mai pot fi făcute publice.

Întrebat dacă Guvernul va veni cu o inițiativă legislativă care să permită din nou publicarea declarațiilor de avere, premierul a răspuns rezervat, dar a transmis că susține o astfel de măsură. „Eu voi susține o astfel de legiferare, dar atunci când partidul meu va avea 50% o să vă răspund efectiv la această întrebare”, a declarat Ilie Bolojan.

În ultima declarație de avere, publicată în ianuarie 2025, Ilie Bolojana a trecut două terenuri în localitatea Vadu Crișului, județul Bihor, dobândite în 2007, în suprafață totală de 25.000 metri pătrați. Premierul a mai trecut o casă de locuit tot în Vadu Crișului, în suprafață de 100 mp, dar și un apartament în județul Bihor, de 65mp, localitatea nefiind precizată.

Ilie Bolojan are și o mașină Mercedes, fabricată în 2017, dar și trei conturi bancare deschise în 2008, soldul la zi cumulat era, în ianuarie 2025, de 190.000 de lei, adică 38.000 de euro. Venitul anual al lui Ilie Bolojan era de l. 213.000 lei, dar a trecut și o indemnizație anuală de la Ministerul Finanțelor, de 15.000 de lei. Totodată, din chiria declarată a mai adunat 3.100 de euro anual. De asemenea, Bolojan a trecut că a împrumutat PNL cu 371.000 de lei, adică 74.000 de euro. După ce a ajuns premier, Ilie Bolojan, în baza deciziei CCR, nu și-a mai publicat declarația de avere.

Ultima declarație declarație de avere, AICI.