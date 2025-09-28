Declaraţii în trei limbi la secţia de votare. Îndemnul lui Renato Usatîi

Republica Moldova. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat alegătorii din Republica Moldova să ia exemplul celor din diasporă şi să se prezinte la urne.

Înainte să arunce buletinul în urnă, politicianul l-a blagoslovit, făcându-i cu mâna semnul crucii. După ce şi – a exprimat dreptul la vot, Renato Usatîi a făcut declaraţii pentru presă în trei limbi – română, engleză şi rusă.

Liderul Partidului Nostru a venit la secţia de votare însoţit de câţiva membri ai echipei sale. Renato Usatîi a spus că lucrurile frumoase abia încep.

„Astăzi, alături de echipă, am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standardele mondiale devin realitate. Astăzi am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie îngrijit, auzit. Astăzi am votat ca tot ce a fost trist în istoria Republica Moldova, ca stat independent – să rămână în istorie și să începem un pas nou spre prosperitate, dezvoltare. Ca în Republica Moldova statul să aibă grijă de fiecare cetățean, părinte, copil, așa cum am grijă de copii și părinții mei”, a declarat Usatîi la ieșirea de la urne.

Politicianul a spus că speră ca în câteva luni moldovenii să uite cuvântul „dezbinare”. Totodată, politicianul a optat pentru întroducerea votului electronic. Pentru ca fiecare cetăţean să poată vota, indiferent de locul în care se află.

„Unii consideră diaspora un electorat paralel, alţii ca electoratul lor, Din păcate, politicienii noştri contează, ai nevoie de jumătate din electorat şi nu-i interesează cealaltă parte. În unele ţări s-a deschis mai multe secţii de votare, în altele mai puţine.

Unii parcurg mii de kilometri ca să poată vota. Alţii nu au posibilitatea să se deplaseze la aşa distanţe. În 34 de ani de independenţă nu s-a făcut aproape nimic pentru ca fiecare cetăţean să poată vota”, a mai spus politicianul.

Renato Usatîi a cerut moldovenilor să se prezinte la urne.

„Îi înfemn pe fiecare care ne privesc online să vină să voteze. Nu staţi acasă! Cei care spun că le este departe să facă 40-50 de kilometri până acasă să-şi aducă aminte de cei care fac mii de kilometri ca să voteze”, a spus politicianul.