Decizie radicală a lui Jurgen Klopp. Nu vrea să mai lucreze vreodată

Jurgen Klopp (58 de ani) nu vrea să mai antrenze vreodată. Germanul, unul dintre cel mai bine cotați tehnicieni au ultimului deceniu, s-a săturat de stat pe banca tehnică. Anul trecut, el a părăsit-o pe FC Liverpool. Nu s-a retras din fotbal, ci a preluat sarcini mai puțini stresante. Este director în cadrul grupului Red Bull, care finanțează echipele de fotbal RB Leipzig, RB Salzburg și New York Red Bull.

În acest moment, Klopp nu dă prea mari șanse variantei de-a mai lucra în antrenorat. „Nu mai vreau să lucrez ca antrenor. Cred că nu voi mai fi antrenor. Dar nu știi niciodată. Am 58 de ani. Dacă aș începe din nou la 65, oamenii ar spune: «Dar ai declarat că nu vei mai face asta niciodată!». Așa cred acum. 100%. Nu-mi lipsește nimic”, a spus germanul într-un interviu pentru The Athletic.

El a vorbit și despre proiectul în care a decis să se implice după ce a ieșit din antrenorat

„Sunt german. Știu ce cred oamenii din Germania despre implicarea Red Bull în fotbal. Ei iubesc Red Bull. Din toate punctele de vedere. Dar în fotbal? Nu. Partea amuzantă este că doar în Germania reacția a fost dură. Dar nu e nicio problemă. Fiecare poate gândi ce vrea. Trebuie doar să accepți că am dreptul să fac ce vreau, atâta timp cât nu rănesc pe nimeni.

Apropo, nu mă aștept ca oamenii să-și amintească ce am făcut pentru un anumit club. Oamenii din Mainz de pe stadion acum... erau copii mici când eram acolo (n.r. - 1990-2001 ca jucător, apoi 7 ani ca antrenor), așa că părinții lor trebuie să le spună cine sunt”, a spus fostul tehnician pentru sursa citată.

„Nu mă aștept ca tuturor să le placă ce fac. Trebuie să o fac din motivele corecte, din motivele mele corecte. Apropo, la Liverpool oamenii sunt extrem de fericiți că fac ceea ce fac, pentru că nu antrenez o altă echipă”, a mai spus Klopp.