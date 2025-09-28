Aur pentru România: Gimnasta Denisa Golgotă a trumfat la finala de la sol

Gimnasta Denisa Golgotă a obținut duminică medalia de aur în finala la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely, România fiind reprezentată și de Ella Crețu Oprea și Anamaria Mihăescu, care nu au reușit să treacă de calificări, a anunțat Federația Română de Gimnastică.

Denisa a fost evaluată cu nota 12.750, suficient pentru a urca pe primul loc al podiumului. În calificări, sportiva româncă obținuse o notă mai mare, de 13.400, ceea ce arată consistența performanțelor ei de-a lungul concursului.

Pe podium, alături de Golgotă, au mai urcat Julia Soares (12.550) și Julia Coutinho (12.250), ambele gimnaste din Brazilia.

La Szombathely, România a fost reprezentată de trei gimnaste, însă doar Denisa Golgotă a reușit să se califice în finală. Ella Crețu Oprea și Anamaria Mihăescu au încheiat concursul în faza preliminară, fără a se clasa între primele sportive.

Gimnastele au fost însoțite de antrenorii Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, care au supravegheat pregătirea și participarea sportivelor la competiție.

Evenimentul a atras gimnaști din 40 de țări, reunind talente internaționale și oferind un nivel ridicat de competiție.

Cupa Mondială de la Szombathely face parte din circuitul FIG World Challenge Cup 2025, fiind unul dintre evenimentele majore pentru gimnastele care își doresc să se afirme pe plan internațional. Participarea României a demonstrat atât potențialul tinerelor sportive, cât și calitatea pregătirii oferite de antrenorii naționali.

Denisa Golgotă este o gimnastă româncă care s-a remarcat la nivel național și internațional, fiind cunoscută pentru execuțiile precise și consistența în competiții. Prin medalia de aur de la Szombathely, Golgotă își consolidează statutul de sportivă de top în gimnastica artistică și continuă să reprezinte România cu succes în competițiile mondiale.

Denisa s-a născut pe 8 martie 2002 în Târgu Jiu. Ea a cucerit două medalii: argint la sol și bronz la sărituri la Campionatele Europene de Gimnastică 2018 (Glasgow).