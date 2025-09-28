Sport

Aur pentru România: Gimnasta Denisa Golgotă a trumfat la finala de la sol

Comentează știrea
Aur pentru România: Gimnasta Denisa Golgotă a trumfat la finala de la solDenisa Golgotă/ Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Gimnasta Denisa Golgotă a obținut duminică medalia de aur în finala la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely, România fiind reprezentată și de Ella Crețu Oprea și Anamaria Mihăescu, care nu au reușit să treacă de calificări, a anunțat Federația Română de Gimnastică.

Denisa Golgotă a obținut medalia de aur

Denisa a fost evaluată cu nota 12.750, suficient pentru a urca pe primul loc al podiumului. În calificări, sportiva româncă obținuse o notă mai mare, de 13.400, ceea ce arată consistența performanțelor ei de-a lungul concursului.

Denisa Golgotă

Denisa Golgotă. Sursa foto Captură video

Pe podium, alături de Golgotă, au mai urcat Julia Soares (12.550) și Julia Coutinho (12.250), ambele gimnaste din Brazilia.

La Szombathely, România a fost reprezentată de trei gimnaste, însă doar Denisa Golgotă a reușit să se califice în finală. Ella Crețu Oprea și Anamaria Mihăescu au încheiat concursul în faza preliminară, fără a se clasa între primele sportive.

Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

Gimnastele au fost însoțite de antrenorii Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, care au supravegheat pregătirea și participarea sportivelor la competiție.

Cupa Mondială de la Szombathely

Evenimentul a atras gimnaști din 40 de țări, reunind talente internaționale și oferind un nivel ridicat de competiție.

Denisa Golgotă.

Denisa Golgotă. Sursa foto Captură video

Cupa Mondială de la Szombathely face parte din circuitul FIG World Challenge Cup 2025, fiind unul dintre evenimentele majore pentru gimnastele care își doresc să se afirme pe plan internațional. Participarea României a demonstrat atât potențialul tinerelor sportive, cât și calitatea pregătirii oferite de antrenorii naționali.

Cine este Denisa Golgotă

Denisa Golgotă este o gimnastă româncă care s-a remarcat la nivel național și internațional, fiind cunoscută pentru execuțiile precise și consistența în competiții. Prin medalia de aur de la Szombathely, Golgotă își consolidează statutul de sportivă de top în gimnastica artistică și continuă să reprezinte România cu succes în competițiile mondiale.

Denisa s-a născut pe 8 martie 2002 în Târgu Jiu. Ea a cucerit două medalii: argint la sol și bronz la sărituri la Campionatele Europene de Gimnastică 2018 (Glasgow).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance
06:34 - Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în u...

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale