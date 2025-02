Monden Detalii despre una dintre cele mai mari gimnaste ale țării. Ce meserie are și cum a trecut peste loviturile vieții







Lavinia Miloşovici, declarată cea mai bună sportivă a țării în anii 1992, 1993 și 1995, a avut în palmares 19 medalii mondiale și olimpice. De la retragerea sa până în prezent, sportiva a fost discretă cu viața sa personală, puține informații apârând în spațiul public.

Viața sportivei

Lavinia Miloşovici, în vârstă de 48 de ani, a reuşit să-şi găsească echilibrul după o carieră de succes în gimnastică. În prezent, este căsătorită cu Cosmin Vânatu, alături de care trăieşte o viaţă liniştită. Cosmin Vânatu, pasionat de sport, nu a avut posibilitatea să urmeze o carieră de performanţă din cauza restricţiilor impuse de părinţi, însă în prezent activează ca ofiţer de poliţie.

În ceea ce o priveşte pe Lavinia Miloșovici, aceasta lucrează ca antrenoare de gimnastică şi se ocupă de creşterea celor doi băieţi ai săi, Cosmin şi Andrei, potrivit informațiilor din spațiul public.

Sportiva l-a cunoscut pe Cosmin Vânatu încă din perioada copilăriei, la grădiniță, în localitatea sa natală. Totuși, din cauza programului de antrenamente de la Deva, a fost nevoită să se despartă de el. După 16 ani, marea campioană s-a întors acasă, unde l-a reîntâlnit pe Cosmin, care i-a devenit ulterior soț.

„Cu Cosmin am fost prietenă da la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el, când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă, că voia să ma prindă.

Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde). După 16 ani ne-am întâlnit. Atunci când au plecat, bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a declarat această pentru Unica.ro, în urmă cu ceva vreme.

Una dintre dramele trăite de Lavinia Miloşovici

În 2008, Lavinia Miloșovici și soțul ei au trecut printr-o perioadă dificilă, după ce au pierdut primul lor copil. Fetița, Denisa Florentina, a decedat în urma unei boli grave a sistemului nervos.

„Înainte de a se întâmple tragedia cu Deni, noi am fost nași la Lugoj. Fetița rămăsese cu soacra acasă. Înainte de a pleca era foarte bine, veselă, sănătoasă. Am plecat liniștită, iar la biserică am avut niște semne. Ascultam slujba și mi s-a făcut rău, am leșinat în biserică.

La 4 dimineața, când am ajuns acasă, fata era ok, dormea, iar la 8 a venit soacra să-mi spună că nu e bine, nu mai respira. Am scuturat-o, i-am făcut respirație gură la gură, am întors-o cu capul în jos, dar nu-și mai revenea. A murit în brațele mele chiar dacă am chemat salvarea imediat.

Nu știu dacă a fost ghinion că am fost la Lugoj, nu la Timișoara. Salvarea îi pusese oxigen, s-a uitat în ochii mei ca și cum mi-ar fi spus să o las să se ducă. Am ajuns cu ea la spital și n-au mai avut ce să-i facă. I-au făcut o injecție în inimă, dar degeaba”, a povestit sportiva.