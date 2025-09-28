România, medalie de aur la Campionatul Mondial de Canotaj 8+1 mixt

Din cuprinsul articolului Alte rezultate ale României la Shanghai

Echipajul românesc de 8+1 mixt a obținut prima medalie de aur din istorie la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, demonstrând o performanță impresionantă.

Echipajul a fost alcătuit din: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu. Locurile doi și trei au fost ocupate de echipajele Italiei și Noii Zeelande.

În finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x), echipajul Andrei Cornea și Mădălina Cornea a ocupat locul șase.

Reamintim că echipajul românesc de 8+1 feminin (W8+) a câștigat medalia de argint sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83.

Barca României a fost alcătuită din: Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu. Aurul a fost câștigat de echipajul Țărilor de Jos, în timp ce bronzul a revenit echipajului din Marea Britanie. România continuă astfel seria rezultatelor excelente la Campionatul Mondial de la Shanghai.

România a obținut, în total, două medalii de aur și patru de argint la Campionatul Mondial de la Shanghai.