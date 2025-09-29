Asasinul lui Kirk s-a întors ca să-și recupereze arma ascunsă. Informații noi de la FBI despre arestare

FBI a dezvăluit o parte din informațiile care s-au transformat în probe împotriva lui Tylor Robinson. Cum zicea și Donald Trump, agenții „au lucrat ca să confirme”. Cea mai importantă este legată de arma cu care a fost împușcat Charlie Kirk.

La doar o zi și jumătate, guvernatorul statului Utah și președintele Donald Trump au oferit presei informații despre prinderea suspectului în cazul uciderii lui Charlie Kirk. S-a comunicat că tânărul de 22 de ani pe nume Tyler Robinson, se află în custodia Poliției și FBI. De asemenea, președintele Trump a relatat că „un membru al familiei” a fost implicat în predarea lui, confirmând astfel ce spusese guvernatorul statului Utah într-o conferință de presă, la scurt timp după reținerea lui Tyler.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că tatăl lui Tyler Robinson ar fi cel care și-a predat fiul autorităților. Versiunea expusă atunci a fost că tatăl lui Tyler a aflat chiar de la fiu că el ar fi asasinul, după niște fraze mai ciudate pe care i le-a spus. El și-a sunat un prieten și i-a povestit ce i-a spus băiatul, iar acesta a anunțat un șerif (polițist local).

Acesta a fost unul dintre elementele pe care l-am publicat imediat după arestarea lui Tyler Robinson și care părea destul de neclar. Acum a apărut o informație nouă, probată.

Asasinul a folosit arma bunicului

Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk cu o armă a bunicului pe care o luase din locuința tatălui său. Era amintire de familie. Tânăul avea în plan să ucidă, apoi să readucă arma de unde o luase. Din declarațiile lui și din ale colegului de apartament reiese că era obsedat să-i restituie „bătrânului pușca”.

Planul nu i-a ieșit, pentru că, după ce a sărit de pe clădirea de unde a tras în Kirk, i s-a părut că a fost văzut în mână cu husa în care se găsea arma și va fi depistat rapid. De aceea s-a îndreptat spre pădurea din apropierea campusului și a abandonat pușca acolo. La scurt timp a avut parte de o întâlnire.

În mesajele pe care Tyler Robinson i le-a trimis iubitului său trans, Lance Twiggs, el a menționat că vrea să se întoarcă după pușcă.

Tyler s-a întors în campus și s-a întâlnit cu un polițist

Se pare că polițiștii au avut șansa de a-l prinde pe Tyler mult mai devreme decât au făcut-o. Potrivit Fox News, Robinson s-a întâlnit față în față cu un ofițer lângă pădure, la marginea campusului Utah Valley University.

„Am putut confirma foarte recent că s-a întors în acel campus și s-a întâlnit cu un ofițer”, a confirmat Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

„Conținutul acelei interacțiuni nu suntem pregătiți să o dezvăluim acum. Asta face parte din investigație și parte din colectarea mai multor informații”.

Comisarul Mason a spus că ofițerul păzea zona după ce autoritățile au închis campusul pe 10 septembrie, când Kirk a fost împușcat în gât în timp ce vorbea cu studenții.

Despre un polițist local (șerif), care a avut un rol în prinderea asasinului, a vorbit și guvernatorul la începutul anchetei, dar nu se știe încă dacă este aceeași persoană cu ofițerul întâlnit în pădure. Și Tyler l-a menționat pe șerif în mesajele lui cu iubitul, în care recunoștea crima.

„Mă voi preda de bunăvoie, unul dintre vecinii mei de aici este adjunct al șerifului”, i-a scris Tylor Robinson. Cu siguranță că acestuia i-a spus tatăl ce crimă a comis Tylor și l-au predat ofițerilor.

Mărturisirea lui Tyler făcută iubitului este șocantă

Iubitul și colegul de cameră Lance a spus autorităților că Robinson i-a trimis un mesaj pe 10 septembrie și l-a îndreptat spre o tastatură care ascundea ceea ce părea a fi o notă de mărturisire care spunea: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk. Și am făcut-o”.

După ce a citit biletul, colegul de cameră i-a trimis un mesaj lui Robinson și l-a întrebat dacă glumește. Robinson a răspuns: „Sunt încă bine, iubirea mea. … Nu ar trebui să treacă mult până ajung acasă, dar trebuie să-mi iau pușca. Sincer să fiu, am sperat să păstrez acest secret până când voi muri de bătrânețe. Îmi pare rău că vă implic”. Dialogul prin mesaje dintre cei doi este mult mai lung și îl puteți citi aici.

Despre acest bilet de sub tastatură a vorbit și directorul FBI, după prinderea asasinului.

„De atunci am aflat conținutul biletului – chiar dacă acesta a fost distrus – am găsit dovezi criminalistice ale biletului și am confirmat conținutul acestuia datorită atitudinii noastre în timpul interogatoriului la FBI”, a explicat Kash Patel.