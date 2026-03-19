Uma Thurman a refuzat Hollywood-ul, iar aceasta a fost decizia care i-a schimbat cariera
- Emma Cristescu
- 19 martie 2026, 11:25
Uma Thurman a explicat pentru Fox News de ce a ales să nu locuiască niciodată în Los Angeles, deși acest lucru i-ar fi putut aduce o integrare mai bună în industria de la Hollywood. Actrița, cunoscută la nivel internațional pentru rolul din seria „Kill Bill”, a construit o carieră de succes în cinematografie, dar a rămas stabilită în mod constant la New York.
De ce nu s-a mutat Uma Thurman în Los Angeles
Ea a spus că această alegere a influențat într-o anumită măsură felul în care s-a conectat cu lumea filmului american.
Potrivit declarațiilor sale, a existat o perioadă în care a luat serios în calcul mutarea în Los Angeles. În acea etapă a carierei, era chemată frecvent pentru proiecte în California, ceea ce a făcut ca ideea relocării să pară firească. Actrița chiar a închiriat un apartament în Los Angeles, pregătindu-se pentru o posibilă schimbare de viață.
Planurile ei s-au schimbat
Planurile ei s-au schimbat însă rapid. La scurt timp după ce a semnat contractul de închiriere, a aflat că este însărcinată, iar prioritățile personale au devenit mai importante decât mutarea. Astfel, a decis să rămână la New York și să își continue viața acolo, punând accent pe familie și stabilitate.
Uma Thurman a spus că această alegere a avut și efecte mai puțin favorabile asupra carierei sale din punct de vedere social și profesional. Ea consideră că lipsa unei perioade petrecute efectiv în Los Angeles a făcut ca integrarea ei în comunitatea de la Hollywood să fie mai limitată.
S-a axat pe viața de familie
„Nu am locuit niciodată în Los Angeles și, din cauza asta, nu m-am integrat cu adevărat în comunitatea profesiei mele. Cred că este un lucru păcat”, a declarat actrița în interviu.
În loc să își construiască relații în cercurile industriei cinematografice din California, Thurman a dezvoltat o viață socială mai apropiată de mediul familial din New York. Ea a povestit că și-a petrecut mult timp în comunitatea locală, în special în rândul părinților și al altor mame din oraș, în contextul creșterii copiilor.
Actrița a declarat că, deși uneori se gândește cum ar fi fost viața dacă ar fi locuit în Los Angeles, nu privește decizia ca pe un regret profund.
