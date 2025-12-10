Deces la domiciliu. Ce măsuri trebuie luate imediat și când e nevoie de autopsie

Pierderea cuiva drag este un moment dificil, marcat de o durere apăsătoare, însă gestionarea corectă a acestei situații implică respectarea unor pași legali esențiali. Dacă persoana în cauză moare acasă, este obligatoriu să anunți un medic pentru constatarea oficială a decesului și eliberarea certificatului medical constatator. Acest document este indispensabil pentru demararea tuturor procedurilor administrative ulterioare, inclusiv pentru înmormântare sau incinerare.

Constatarea decesului este responsabilitatea medicului de familie sau, în cazul unor circumstanțe suspecte, a medicului legist. Dacă moartea survine în condiții normale, fără semne de violență sau accidente, nu este necesară implicarea poliției.

În schimb, în situațiile în care decesul este neașteptat, brusc, violent sau însoțit de circumstanțe suspecte, legea impune anunțarea poliției și a procurorilor, care vor desfășura o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările morții.

Medicul care intervine la domiciliu are rolul de a verifica împrejurările și de a stabili dacă există motive pentru efectuarea unei autopsii.

Autopsia devine obligatorie atunci când cauza decesului nu poate fi determinată prin examinare clinică simplă sau dacă există suspiciuni privind implicarea unor fapte penale, precum omor, sinucidere sau accidente grave. De asemenea, o autopsie poate fi impusă în cazul deceselor cu implicații epidemiologice sau atunci când familia solicită clarificări suplimentare.

Pentru obținerea certificatului medical constatator, familia sau reprezentanții legali trebuie să prezinte o serie de documente:

cartea de identitate a persoanei în cauză;

certificatele de stare civilă relevante (certificat de naștere, certificat de căsătorie)

dosarul medical al persoanei, dacă este disponibil

actele de identitate ale rudelor solicitante

În funcție de circumstanțe, medicul poate solicita și alte documente suplimentare.

Odată eliberat certificatul de deces, urmează notificarea autorităților locale și contactarea unei firme de servicii funerare. Acestea se ocupă de transportul trupului, fie către morgă, fie direct către locul de înmormântare, în funcție de preferințele familiei și de reglementările legale.

Ajutorul de deces este o sumă acordată de stat pentru a sprijini cheltuielile legate de înmormântarea unui angajat, pensionar sau a unui membru al familiei acestora. Începând din 2024, valoarea ajutorului a crescut cu peste 1.000 de lei, ajungând la 8.620 lei pentru un asigurat sau pensionar și 4.310 lei pentru pierderea unui membru al familiei.

Conform Legii 360/2023, intrată în vigoare în septembrie 2024, ajutorul de înmormântare poate fi cerut de o singură persoană, care trebuie să demonstreze că a suportat cheltuielile funerare. Solicitantul poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau altă persoană care poate prezenta documente precum chitanțe sau bonuri fiscale.

Sprijinul financiar se acordă și dacă persoana în cauză a fost asigurată în sistemul public de pensii în ultimele șase luni. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, suma este jumătate din valoarea obișnuită. Membrii familiei cu drept la ajutorul de deces sunt soțul, copiii până la 18 ani sau cei care își continuă studiile până la 26 de ani, precum și părinții sau bunicii unuia dintre soți.

O noutate introdusă în septembrie 2024 prevede că ajutorul se acordă și în cazul decesului persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului, precum și membrilor acestora, dacă înainte de concediu au fost asigurați obligatoriu. Plata poate fi făcută și către o persoană juridică care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Valoarea ajutorului se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale, dar nu poate fi mai mică decât câștigul salarial mediu brut. Solicitantul trebuie să depună certificat de deces, actul de identitate, dovezi ale rudeniei sau relației cu decedatul, chitanțele cheltuielilor și, dacă este cazul, adeverințe privind calitatea de asigurat sau statutul de elev/student.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), ajutorul se acordă în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, prin casa teritorială de pensii competentă. După plată, pe spatele certificatului de deces se va menționa „ACHITAT”, împreună cu data, semnătura și ștampila oficială. Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de până la trei ani de la data decesului. Depășirea acestui termen duce la pierderea dreptului la sprijinul financiar.