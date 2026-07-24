S-a întâmplat aproape oricui: deschide borcanul cu zahăr și constată că, în loc de cristale fine, găsește un bulgăre compact, greu de spart. Deși mulți cred că zahărul s-a stricat, realitatea este alta. Specialiștii spun că fenomenul este unul firesc și are legătură cu umiditatea din aer și cu modul în care este păstrat produsul.

Potrivit specialiștilor în știința alimentelor,zahărul este un produs higroscopic, adică are capacitatea de a absorbi umezeala din mediul înconjurător. Atunci când cristalele absorb apă de la suprafață și aceasta se evaporă ulterior, ele se lipesc între ele și formează bulgări. Acest proces este bine cunoscut în industria alimentară și influențează textura și perioada de păstrare a produselor pe bază de zahăr.

De fiecare dată când recipientul este deschis, aerul din încăpere pătrunde în interior. Dacă în bucătărie există umiditate ridicată – de exemplu în apropierea aragazului, a cuptorului sau a mașinii de spălat vase – cristalele de zahăr absorb mai ușor vaporii de apă și încep să se aglomereze.

Procesul este accelerat și atunci când zahărul este păstrat în recipiente care nu se închid etanș sau când este folosită o lingură umedă.

Experții de la King Arthur Baking recomandă păstrarea zahărului într-un recipient cu închidere etanșă, pentru a limita contactul cu aerul și umezeala. Un recipient prevăzut cu garnitură de etanșare ajută la menținerea zahărului afânat pentru mai mult timp și îl protejează de mirosurile din bucătărie.

De asemenea, recipientul trebuie să fie perfect uscat înainte de utilizare, iar zahărul ar trebui luat întotdeauna cu o lingură curată și uscată.

Da. Specialiștii din cadrul U.S. Department of Agriculture (USDA) explică faptul că zahărul face parte din categoria alimentelor stabile la temperatura camerei și poate fi păstrat perioade îndelungate dacă este depozitat corespunzător. Întărirea lui reprezintă o modificare fizică a cristalelor și nu înseamnă că produsul s-a alterat.

Totuși, dacă zahărul a intrat în contact cu apă în cantitate mare, prezintă urme de mucegai, insecte sau alte semne de contaminare, acesta nu mai trebuie consumat.

În cele mai multe cazuri, bulgării pot fi sparți ușor cu o lingură sau cu un obiect din lemn. Dacă zahărul este depozitat ulterior într-un recipient etanș și într-un loc uscat, este puțin probabil ca fenomenul să se repete la fel de repede.

Concluzia specialiștilor este simplă: zahărul nu se strică pentru că s-a întărit. Umiditatea este principalul factor care determină lipirea cristalelor, iar depozitarea într-un recipient bine închis rămâne cea mai eficientă metodă pentru a-l păstra afânat cât mai mult timp.