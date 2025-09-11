International De ce este al Qaeda încă cea mai periculoasă organizație teroristă din lume







Cea mai periculoasă organizație teroristă din lume, al Qaeda, continuă să fie o amenințare globală la 24 de ani după atacurile din 11 septembrie 2001, avertizează experți în securitate internațională.

Deși grupări precum ISIS sau Hamas au atras atenția opiniei publice în ultimul deceniu, rețeaua condusă de urmașii lui Osama bin Laden rămâne cea mai sofisticată, mai periculoasă și mai bine înrădăcinată organizație teroristă, susținută în continuare de talibani și beneficiind de refugii sigure în Orientul Mijlociu și Africa.

La aproape un sfert de secol de la atacurile devastatoare asupra Statelor Unite, în care 2.977 de oameni și-au pierdut viața, al Qaeda își păstrează poziția de lider în lumea jihadistă.

Deși gruparea Statul Islamic a captat atenția în perioada 2014–2017 prin brutalitatea sa și prin proclamarea așa-numitului „califat”, experții subliniază că al Qaeda a reușit să supraviețuiască, să se adapteze și să-și extindă rețelele într-un mod mai subtil, dar la fel de letal.

Bill Roggio, analist al Long War Journal, a declarat că al Qaeda nu doar că există, dar și-a consolidat influența, profitând de instabilitatea politică și de sprijinul unor state și actori locali.

„Cea mai periculoasă organizație teroristă 24 de ani după 9/11 rămâne al Qaeda”, a spus acesta, adăugând că, în parteneriat cu talibanii, gruparea se bucură astăzi de o libertate de acțiune chiar mai mare decât înainte de 2001.

Căderea Kabulului în mâinile talibanilor, în august 2021, a marcat începutul unei noi ere pentru al Qaeda.

Retragerea trupelor americane a oferit al Qaeda o oportunitate unică: să-și reînființeze taberele de antrenament și să se reorganizeze în inima Afganistanului, acolo unde fusese adăpostită și înainte de 9/11.

Potrivit rapoartelor, al Qaeda deține tabere de pregătire în cel puțin 13 dintre cele 34 de provincii afgane. Această rețea de centre de instruire le permite jihadiștilor să recruteze, să pregătească și să trimită noi luptători pe fronturile din întreaga lume, de la Africa până în Asia.

Sprijinul tacit sau explicit al talibanilor, care guvernează acum țara, creează un ecosistem periculos: cea mai periculoasă organizație teroristă dispune de teren sigur, infrastructură și protecție politică pentru a-și reconstrui capacitățile operaționale.

Departe de a fi o rețea izolată în Afganistan, al Qaeda s-a transformat într-o structură globală descentralizată, cu filiale și afiliați în multiple regiuni.

Africa de Est și Somalia – Gruparea al-Shabab, afiliată la al Qaeda, controlează vaste teritorii în Somalia și organizează constant atacuri sângeroase în Mogadishu și în țările vecine. Aceasta este considerată una dintre cele mai active și eficiente ramuri ale organizației.

– Gruparea al-Shabab, afiliată la al Qaeda, controlează vaste teritorii în Somalia și organizează constant atacuri sângeroase în Mogadishu și în țările vecine. Aceasta este considerată una dintre cele mai active și eficiente ramuri ale organizației. Sahel și Africa de Vest – În Mali, Niger și Burkina Faso, jihadiștii afiliați la al Qaeda destabilizează guverne fragile, atacă armata și răspândesc teroare în comunitățile rurale.

– În Mali, Niger și Burkina Faso, jihadiștii afiliați la al Qaeda destabilizează guverne fragile, atacă armata și răspândesc teroare în comunitățile rurale. Siria – Organizația Hayat Tahrir al-Sham, considerată o fostă afiliată a al Qaeda, deține încă puterea în nord-vestul Siriei, în regiunea Idlib. Deși formal s-a distanțat de rețeaua globală, legăturile ideologice și operaționale nu sunt complet rupte.

– Organizația Hayat Tahrir al-Sham, considerată o fostă afiliată a al Qaeda, deține încă puterea în nord-vestul Siriei, în regiunea Idlib. Deși formal s-a distanțat de rețeaua globală, legăturile ideologice și operaționale nu sunt complet rupte. Yemen – Al Qaeda în Peninsula Arabică (AQAP) rămâne una dintre cele mai periculoase ramuri, având un istoric de comploturi împotriva aviației civile și a intereselor occidentale.

Această prezență răspândită face ca cea mai periculoasă organizație teroristă să fie mai greu de anihilat, fiecare filială adaptându-se la contextul local, dar rămânând fidelă ideologiei globale a jihadului.

Unul dintre motivele pentru care al Qaeda rămâne cea mai periculoasă organizație teroristă este abilitatea sa de a supraviețui și prospera chiar și după lovituri devastatoare. După eliminarea lui Osama bin Laden în 2011, mulți au prezis colapsul grupării.

Totuși, conducerea a fost rapid preluată de Ayman al-Zawahiri și, ulterior, de noii lideri, iar organizația și-a continuat activitățile.

Metodele de supraviețuire includ:

Diversificarea finanțării – al Qaeda obține fonduri prin contrabandă, răpiri, taxe impuse comunităților controlate, dar și prin canale moderne precum criptomonede.

– al Qaeda obține fonduri prin contrabandă, răpiri, taxe impuse comunităților controlate, dar și prin canale moderne precum criptomonede. Sprijinul statelor – unele regimuri sau grupări paramilitare oferă adăpost, resurse și protecție pentru jihadiști. Iranul, de exemplu, a fost acuzat că a găzduit lideri al Qaeda.

– unele regimuri sau grupări paramilitare oferă adăpost, resurse și protecție pentru jihadiști. Iranul, de exemplu, a fost acuzat că a găzduit lideri al Qaeda. Propaganda online – folosind rețele sociale, forumuri criptate și aplicații de mesagerie, gruparea continuă să răspândească ideologia jihadistă și să atragă recruți din întreaga lume.

Această combinație de resurse și flexibilitate face ca cea mai periculoasă organizație teroristă să fie greu de eradicat complet.

Deși atentatele din 2001 au fost realizate cu arme primitive – cuțite mici și o pregătire minimă în pilotaj –, cea mai periculoasă organizație teroristă are acum acces la tehnologii mult mai sofisticate.

Drone comerciale pot fi modificate pentru a transporta explozibili.

pot fi modificate pentru a transporta explozibili. Inteligența artificială poate fi folosită pentru propagandă personalizată, recrutare și chiar planificarea de atacuri.

poate fi folosită pentru propagandă personalizată, recrutare și chiar planificarea de atacuri. Comunicarea criptată oferă securitate și anonimat pentru membrii rețelei.

Cu toate acestea, experții avertizează că al Qaeda nu are nevoie de arme avansate pentru a provoca haos. Improvizația și exploatarea vulnerabilităților societăților moderne pot fi la fel de devastatoare.

O problemă tot mai gravă este creșterea sprijinului deschis pentru grupări precum Hamas și alte organizații jihadiste.

Al Qaeda beneficiază indirect de acest climat, în care antisemitismul și ostilitatea față de Israel se manifestă tot mai puternic în anumite zone ale lumii.

Această schimbare de percepție publică nu doar legitimează indirect ideologia jihadistă, dar îngreunează și eforturile internaționale de a o combate.

În timp ce guvernele occidentale încearcă să mențină sprijinul pentru campaniile antiteroriste, segmente ale opiniei publice par mai dispuse să tolereze sau chiar să susțină organizații care încalcă drepturile omului.

La 24 de ani de la 9/11, mulți experți afirmă că Occidentul a pierdut războiul împotriva terorismului. Cea mai periculoasă organizație teroristă este dovada vie că victoria militară nu este suficientă.

Războaiele din Afganistan și Irak au costat mii de miliarde de dolari și sute de mii de vieți, dar nu au eliminat ideologia jihadistă. Din contră, vidurile de putere create au alimentat apariția unor noi grupări.

Bill Roggio subliniază că lipsa de voință politică și de strategie pe termen lung a permis al Qaeda să supraviețuiască. „Am înfrânt Germania nazistă pentru că am avut voința să o facem. În cazul terorismului, nu am avut aceeași determinare”, a spus el.

Perspectiva asupra viitorului este sumbră. Al Qaeda ar putea organiza din nou atacuri de amploare, fie prin comploturi clasice precum 9/11, fie prin noi metode: atacuri cibernetice, folosirea dronelor sau destabilizarea regiunilor fragile.

Atât timp cât gruparea are acces la refugii sigure, resurse și un bazin constant de recruți, amenințarea va persista.

Singura soluție reală, potrivit experților, este combaterea ideologiei radicale prin educație, politici sociale și eliminarea sprijinului statal pentru jihadiști.

La 24 de ani de la 9/11, al Qaeda nu doar că nu a dispărut, dar s-a transformat într-o rețea globală cu filiale active pe mai multe continente. Al Qaeda rămâne o amenințare constantă, capabilă să lovească atunci când lumea se așteaptă cel mai puțin.

Experții avertizează că lipsa de voință, refugii sigure și sprijinul unor state continuă să alimenteze acest fenomen.

Viitorul războiului împotriva terorismului depinde nu doar de armate și drone, ci și de lupta împotriva ideologiei care face ca al Qaeda să fie, după două decenii, încă cea mai periculoasă organizație teroristă.