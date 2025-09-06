Social De ce majoritatea chiloților de damă au o fundiță în față. Misterul a fost elucidat







O întrebare simplă a stârnit curiozitate pe Reddit: „De ce majoritatea chiloților de damă au o fundiță mică în partea din față?” Răspunsul are legătură cu istoria lenjeriei. În trecut, chiloții nu aveau elastic la margini, așa cum sunt confecționați în prezent, iar fundița nu era doar un element decorativ. Panglicile cusute în față ajutau lenjeria să stea pe corp și erau legate sub forma unei fundițe.

În Antichitate, chiloții au îmbrăcat diferite forme și denumiri. Gladiatorii, de exemplu, se numărau printre primii care purtau ceea ce astăzi am numi chiloți tanga. Aceștia utilizau „subligaculum”, o fâșie de lână albă, trecută prin față și prin spate pe sub centură, pentru a acoperi partea inferioară a corpului.

Și grecii, dar și romanii, obișnuiau să poarte un tip similar de lenjerie, numită „perizoma”, folosită de atleți și actori pentru a-și acoperi organele genitale, considerate rușinoase.

În Roma antică, toga purtată de nobili ascundea, la rândul ei, acest tip de lenjerie. Femeile romane aveau chiloți triunghiulari, mai lați în partea din spate și fixați cu o centură. Pentru a-i prinde, se foloseau ace speciale sau fibule, adaptându-se astfel modei și nevoilor vremii.

„Chiloții erau fără elastic la capete, care acum există pentru a ține lenjeria mai aproape de corp, așa că erau cusute panglici pentru a fi mai rezistenți și legate cu o fundiță în față”, a scris un internaut.

Această explicație a părut firească pentru mulți, întrucât, dacă fundița ar fi fost amplasată la spate, femeilor le-ar fi fost dificil să își aranjeze singure lenjeria. Există însă și o altă teorie, legată de modul în care acestea se îmbrăcau odinioară: fundița era poziționată în față pentru a servi drept punct de orientare.

„Femeile din trecut se trezeau foarte devreme, înainte de răsărit, și se îmbrăcau pe întuneric sau la lumina lumânărilor, iar fundițele le ajutau să știe care parte a chiloților este fața și care este spatele”, a scris altcineva.

Deși astăzi fundița nu mai are un rol practic, ea a rămas prezentă ca element de design, păstrat de majoritatea designerilor de lenjerie intimă. Potrivit publicației „The Sun”, acest detaliu a devenit mai degrabă un accesoriu estetic decât unul funcțional.

„Deși astăzi asemenea dificultăți nu mai există, designul chiloților cu fundiță ar fi rămas din tradiție”, arată publicația.

Unii internauți spun că, în prezent, nu are nicio utilitate și servește doar ca element estetic. Alții o văd ca pe un detaliu delicat, care adaugă feminitate lenjeriei, în timp ce o parte dintre femei o consideră deranjantă și aleg să o taie.

„Unii cred că e un detaliu drăguț, alții îl găsesc atât de enervant încât îl îndepărtează”, se arată într-o discuție online.