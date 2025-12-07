Daniel Gyorfi, îndrumată de preot ca să poată avea un copil. Ce i-a spus duhovnicul

Daniela Gyorfi a avut ceva probleme înainte de a o avea pe fiica ei, Maria. Aceasta pierduse în trecut mai multe sarcini, până când a ajuns la un preot.

Artista a explicat la un podcast faptul că a ajuns la un preot, mai mult din greșeală. Mai exact era cu două prietene care plecaseră să aprindă lumânări și ea a rămas cu preotul.

”Era clar că preotul nu mă cunoștea după reacțiile lui. I-am spus că am o mama bolnavă și nimic. I-am spus ce am pățit că am pierdut o sarcină. Și mă spune să stau jos. S-a uitat la mine. Acum nu mai știu dacă am deschis sau nu cartea. Eu cred că nu am deschis-o că se vedea că nu prea cred în din astea. Și mi-a spus așa: fii atentă aici. Tu o să ai un copil: o sa fie fată, pune-i numele Maria. M-am uitat puțin strâmb”, a povestit cântăreața.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. De asemenea preotul i-a spus câteva lucruri și legat de mama ei. ”Apoi a zis: nu fii supărată nu te speria că mama ta nu moarea acum. Îți dai seama că mama fiind bolnavă de 33 de ani, paralizată am trecut prin multe probleme cu ea. Și mi-a zis: tu ești bine. Dau să plec și când să deschis ușa, mi-a mai zis: să-ți mai spun ceva: schimbă doctorul. Să pic din picioare”, a explicat Daniela.

Culmea este că schimbarea doctorului a venit cumva de la sine. Daniela pur și simplu s-a lăsat în voia sorții. ”Vin acasă îi spun lui mama, mama era singura care credea că eu o să am un copil. Rămân însărcinată și nu m-am mai dus la același doctor, m-am dus la altcineva.

Pentru că al meu era în concediu și asistentele care o îngrijeau pe mama m-au trimis la aceasta doamnă. Și doamna doctor îmi spune că sunt ușor însărcinată, și practic schimbarea s-a petrecut fără să-mi dau seama”, a mai explicat artista.