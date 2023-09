Daniela Gyorfi nu și-a îndeplinit niciodată visul din copilărie. S-a confruntat cu mari probleme

Daniela Gyorfi dezvăluia că în copilărie și-a dorit să devină gimnastă, dar adolescența ei a fost marcată de o perioadă extrem de dificilă.

Mama ei a fost imobilizată la pat, iar artista s-a confruntat cu provocări mari pentru a avea grijă de ea și a o menține în viață. Aceste necazuri au întărit legătura deja strânsă dintre cântăreață și mama sa.

Boala gravă a mamei a forțat-o pe artistă să crească rapid și să preia responsabilități în gospodărie. Mama sa i-a oferit, de asemenea, sfaturi de viață valoroase, primul fiind să continue să învețe, pentru a-și construi un viitor promițător.

Deși a traversat momente dificile, visul său din copilărie de a deveni gimnastă rămânea intact. Daniela Gyorfi a iubit sportul, admirând-o pe Nadia Comăneci. Și, a avut aspirații mari în această direcție.

Numai că, din cauza unui accident suferit de mama sa și a propriei lupte cu hepatita, posibilitatea de a se dedica sportului de performanță a dispărut treptat.

În schimb, în perioada liceului, și-a descoperit pasiunea pentru domeniul artistic. A început să cânte, având chiar îndrumarea și sprijinul mamei sale.

„Dragostea mamei mele a fost absolută, am fost un copil alintat, nu din punct de vedere material, ci sentimental. Necazurile care s-au abătut asupra mea și a mamei mele ne-au unit foarte tare. Eu am înțeles de mică ce rol am în familia mea și a mamei mele fiindcă eram amândouă.

Părinții se despart, fiecare își reface viața, iar noi am înțeles. Că era un om extrem de determinat, ținea rol și de mamă și de tată. Ea mi-a spus de când a rămas paralizată să fiu atentă, să învăț”, a dezvăluit Daniela Gyorfi.