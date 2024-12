Sport Mircea Lucescu, schimbare radicală la Națională







Mircea Lucescu (79 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a hotărât să anuleze în totalitate Regulamentul de Ordine Interioară de la acțiunile primei reprezentative.

Inițial, acest cod a fost adoptat de predecesorul său, Edward Iordănescu. Acesta susține, de asemenea, că nu a amendat jucătorii, nici când l-a prins pe Florea Dumitrache cu o sticlă de vin în cameră la Hunedoara.

Relația lui Mircea Lucescu cu Răzvan Burleanu

Întrebat despre relația cu Răzvan Burleanu, acesta a subliniat faptul că amandoi se apreciază reciproc „Bune, normale. Pentru că el e președinte, eu sunt antrenorul echipei naționale. Ce pot să spun mai mult în toată asta? Eu apreciez ce face el din punct de vedere administrativ. Sunt convins că și el apreciază din punct de vedere sportiv”.

Mai mult, antrenorul consideră că succesul echiplei se datorează faptului că sunt uniți și țin unul la celălalt.

„În niciun caz! Pentru că mi-am făcut și eu o analiză și mi-am dat seama că succesul pe care l-a avut această echipă, până la un anumit punct, până la un anumit nivel, s-a datorat omogenității grupului. Prieteniei instaurate între ei. Modului în care se respecta unul pe altul.

Respectului pentru anumit tip de disciplină. Până la urmă, ca să faci o echipă competitivă e nevoie de o încărcătură de antrenamente continue, de un cod de conduită acceptat de toți și de niște principii foarte clare de joc. Le ai pe astea trei, faci o echipă competitivă. Și atunci, eu nu puteam... Am considerat că acel grup a fost un grup de succes. Și realmente a fost un grup de succes”, a declarat „Il Luce”.

Lucescu: „Disciplina este determinată de ceea ce îți dorești”

Il Luce a mărturisit că, de când a plecat de la Hunedoara, a rămas cu aceeași filosofie în materie de joc și reguli. De asemenea, nu se consideră adeptul amenzilor, sugerând că cea mai folositoare este, de fapt, disciplina.

„Am plecat de la ideea asta. A fost mai ușor pentru mine să transmit un anumit tip de filosofie, un anumit timp de comportament, de disciplină, de respect, de toate astea. Și, în primul rând, de filosofia jocului. De când am plecat de la Hunedoara, filosofia mea a rămas aceeași! Prima discuție pe care o port cu ei este legată de raportul meu cu jucătorii, .

Cu pedepse financiare... Eu am renunțat complet la el! Eu n-am nevoie de asta. Eu n-am făcut niciodată asta. Eu am vorbit cu ei. Niciodată n-am avut. Nu, nu, niciodată! Disciplină, nu doar în sensul cazon. Disciplina este determinată de ceea ce îți dorești. Nu poți să spui că nu vine unul la masă și să lase refacerea care e mai importantă decât asta... Nu e o disciplină impusă. Le-am spus totdeauna”, a explicat antrenorul.

De ce a fost taxat Dumitrache

Il Luce povestește despre întâmplarea pe care a avut-o cu Dumitrache, atunci când era antrenor-jucător „Îl luasem de la Știința Petroșani, Divizia C era acolo. L-am luat la Hunedoara și el a crezut că tot așa trebuia, comportamentul să fie ca atunci când era colegul meu de cameră. Că a stat foarte mult coleg de cameră cu mine. Și i-am explicat cum să se comporte”, a spus aecsta.

Chiar dacă prima data a fost iertat, a doua oară a fost taxat. „Ne-am dus la o pregătire, eram pe la Mărul Roșu, nu știu pe unde, eram prin Banat și le dădeam câte un pahar de vin roșu la masă. Până la urmă, am aflat că-și trăsese în cameră niște vin roșu. I-am strâns pe toți, i-am dus în camera aia, am arătat unde am găsit sub saltea, am luat, am aruncat-o pe geam și am zis că asta să fie ultima dată când se întâmplă!

A mai încercat o dată și atunci l-am amendat, într-adevăr! S-a dus la Petroșani când eu eram la echipa națională și s-a dus la Petroșani în loc să rămână la antrenament. Și atunci l-am amendat pe el, a fost singurul jucător pe care l-am amendat”, a explicat antrenorul.

Chiar dacă a promis că îi va lua banii, acesta l-a iertat parțial „Nu i-am dat prima la meciul următor. Eu de obicei așa fac, te iert, dar în următorul meci trebuie să câștigi meciul. Trebuie să te comporți de așa natură, că să nu...

Eu întotdeauna am avut niște relații deosebite cu jucători capricioși, cu jucători de mare talent, cu jucători a căror prezență pe teren încânta, realmente, pe absolut toată lumea. Ei se comportau în felul acesta în funcție de talentul lor”, a mărturisit Mircea Lucescu.