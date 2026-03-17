Sport

Dan Petrescu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Tehnicianul a fost operat de urgență

Comentează știrea
Dan Petrescu. Sursa foto: Captură video/Youtube
Din cuprinsul articolului

Vești alarmante pentru fanii lui Dan Petrescu. Tehnicianul, în vârstă de 58 de ani, a fost operat de urgență din cauza unor probleme medicale la nivelul gâtului. Intervenția a fost una complexă, potrivit declarațiilor lui Horia Ivanovici la Fanatik Superliga.

Dan Petrescu, luptă grea cu problemele de sănătate

„Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate”.

De-a lungul ultimilor ani, antrenorul s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate, dar a preferat să nu le facă publice. Situația l-a ținut departe de fotbal, iar ultima echipă pe care a pregătit-o a fost CFR Cluj. „Bursucul” nu a mai stat pe banca tehnică din august 2025, când și-a dat demisia după înfrângerea cu Hacken, scor 2-7, în manșa tur a play-off-ului Conference League.

Un nume important în lumea fotbalului

Cu o carieră începută în 2003, Dan Petrescu a antrenat numeroase cluburi din România și din străinătate, printre care Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Tg. Mureș, JS Suning, Al-Nasr, CFR Cluj, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai.

La începutul acestui an, antrenorul a oferit primele declarații despre starea sa de sănătate, clarificând zvonurile apărute în presă. Contactat de jurnalistul britanic Neil Barnett, Dan Petrescu a precizat că nu suferă de cancer, ci doar de afecțiunea la gât pentru care urmează un tratament ce va continua încă o lună.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a transmis Barnett pe X.

Ce spunea Gino Iorgulescu despre Dan Petrescu

Anterior, presa internațională a speculat despre starea antrenorului. La finalul anului trecut, The Sun a titrat că Dan Petrescu ar fi fost diagnosticat cu cancer și supus chimioterapiei, iar informația a fost preluată și de jurnaliști italieni. În decembrie 2025, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, afirmase pentru ProSport că tehnicianul ar fi urmat ședințe de chimioterapie, fără a preciza diagnosticul:

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale