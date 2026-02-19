Dan Dungaciu, despre vizita lui Nicușor Dan la Washington: S-ar putea să iasă prost din toate punctele de vedere

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat că președintele Nicușor Dan ar putea avea de pierdut în urma vizitei la Washington. „Nu știu dacă va ieși bine din această vizită, dar s-ar putea ca domnul președinte să iasă prost din toate punctele de vedere”, a afirmat acesta, la un post TV.

Prim-vicepreședintele AUR a declarat că prezența președintelui României la Consiliul pentru Pace de la Washington nu a debutat „sub bune auspicii” și a spus că șansele unei întâlniri relevante sunt reduse.

„Una peste alta, vizita n-a început sub bune auspicii, semnalele nu sunt neapărat pozitive. Încă o dată, pare o improvizație sau o vizită făcută ca urmare a unei a doua scrisori trimise de americani, o scrisoare care a fost percepută la București ca o scrisoare de amenințare”, a explicat acesta, la Realitatea Plus.

Dan Dungaciu a susținut că România nu ar fi răspuns „în mod firesc” primei invitații, ci „în mod forțat la a doua scrisoare”, pentru reuniunea unui consiliu din care, afirmă acesta, Bucureștiul nu și-ar fi exprimat dorința să facă parte.

„Nu cred că o asemenea întâlnire se va petrece, pentru că nu este în logica a ceea ce s-a întâmplat anterior. (...) O asemenea întâlnire, în marja reuniunii pe care o urmărim acum la televizor, e foarte puțin probabil să se întâmple, ar fi un caz cu adevărat excepțional”, a mai spus acesta, referindu-se la o posibilă întrevedere la nivel înalt în cadrul vizitei.

În intervenția sa, Dungaciu a continuat și a afirmat că această deplasare ar putea implica riscuri politice pentru șeful statului.

„Nu știu dacă va ieși bine din această vizită, dar s-ar putea ca domnul președinte să iasă prost din toate punctele de vedere, să nu puncteze pe America și să creeze în spațiul public din România imaginea unui lider care n-a fost convingător la Washington și pe care americanii nu și-l asumă, și s-ar putea să nu puncteze bine nici la Bruxelles”, a mai spus acesta.

În opinia sa, strategia de până acum a lui Nicușor Dan a fost „centrată pe Bruxelles, nu pe Washington”, iar o schimbare bruscă de direcție ar putea fi interpretată ca un joc dublu. „Va apărea imaginea unui lider care joacă și cu stânga, și cu dreapta, sau, dacă vreți, cu ambele maluri ale Atlanticului”, a declarat Dungaciu.