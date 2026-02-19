Politica

Dan Dungaciu, despre vizita lui Nicușor Dan la Washington: S-ar putea să iasă prost din toate punctele de vedere

Comentează știrea
Dan Dungaciu, despre vizita lui Nicușor Dan la Washington: S-ar putea să iasă prost din toate punctele de vedereDan Dungaciu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat că președintele Nicușor Dan ar putea avea de pierdut în urma vizitei la Washington. „Nu știu dacă va ieși bine din această vizită, dar s-ar putea ca domnul președinte să iasă prost din toate punctele de vedere”, a afirmat acesta, la un post TV.

Dan Dungaciu: „Una peste alta, vizita n-a început sub bune auspicii”

Prim-vicepreședintele AUR a declarat că prezența președintelui României la Consiliul pentru Pace de la Washington nu a debutat „sub bune auspicii” și a spus că șansele unei întâlniri relevante sunt reduse.

„Una peste alta, vizita n-a început sub bune auspicii, semnalele nu sunt neapărat pozitive. Încă o dată, pare o improvizație sau o vizită făcută ca urmare a unei a doua scrisori trimise de americani, o scrisoare care a fost percepută la București ca o scrisoare de amenințare”, a explicat acesta, la Realitatea Plus.

Dan Dungaciu: O asemenea întâlnire e foarte puțin probabil să se întâmple

Dan Dungaciu a susținut că România nu ar fi răspuns „în mod firesc” primei invitații, ci „în mod forțat la a doua scrisoare”, pentru reuniunea unui consiliu din care, afirmă acesta, Bucureștiul nu și-ar fi exprimat dorința să facă parte.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase

„Nu cred că o asemenea întâlnire se va petrece, pentru că nu este în logica a ceea ce s-a întâmplat anterior. (...) O asemenea întâlnire, în marja reuniunii pe care o urmărim acum la televizor, e foarte puțin probabil să se întâmple, ar fi un caz cu adevărat excepțional”, a mai spus acesta, referindu-se la o posibilă întrevedere la nivel înalt în cadrul vizitei.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube

„S-ar putea ca domnul președinte să iasă prost din toate punctele de vedere”

În intervenția sa, Dungaciu a continuat și a afirmat că această deplasare ar putea implica riscuri politice pentru șeful statului.

„Nu știu dacă va ieși bine din această vizită, dar s-ar putea ca domnul președinte să iasă prost din toate punctele de vedere, să nu puncteze pe America și să creeze în spațiul public din România imaginea unui lider care n-a fost convingător la Washington și pe care americanii nu și-l asumă, și s-ar putea să nu puncteze bine nici la Bruxelles”, a mai spus acesta.

În opinia sa, strategia de până acum a lui Nicușor Dan a fost „centrată pe Bruxelles, nu pe Washington”, iar o schimbare bruscă de direcție ar putea fi interpretată ca un joc dublu. „Va apărea imaginea unui lider care joacă și cu stânga, și cu dreapta, sau, dacă vreți, cu ambele maluri ale Atlanticului”, a declarat Dungaciu.

1
5
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:52 - Mii de români au rămas fără loc de muncă în 2025. Toate domeniile au fost afectate
23:45 - Anomalia gravitațională din Antarctica, explicată de cercetători
23:37 - Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
23:29 - Salonul care a modelat imaginea lui Marilyn Monroe. Petrecea ore în șir la coafor
23:24 - Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
23:15 - Trump își anunță obiectivul imediat: pacea în Orientul Mijlociu și Fâșia Gaza

HAI România!

Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale