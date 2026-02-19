Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, joi, la Consiliul pentru Pace de la Washington, reuniune la care participă reprezentanți din 27 de state, că statele pot conta pe eforturile României pentru reconstruirea Gazei.

Președintele a afirmat că le mulțumește pentru organizarea întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza, subliniind că toți își doresc pace, stabilitate și prosperitate în această zonă.

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza. Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea e cum să o facem. Această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo, până la 1.000. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a afirmat că România poate sprijini și domeniul educației, prin dezvoltarea unor programe destinate studenților.

„Putem ajuta și la nivel de educație, pentru a oferi programe pentru studenți. Avem expertiză și în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică. Putem contribui cu experți. Avem o tradiție bună cu palestienii și evreii. Deci, puteți conta pe noi”, a mai declarat șeful de stat român.