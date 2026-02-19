Politica

Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem

Comentează știrea
Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facemNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, joi, la Consiliul pentru Pace de la Washington, reuniune la care participă reprezentanți din 27 de state, că statele pot conta pe eforturile României pentru reconstruirea Gazei.

Nicușor Dan: „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza”

Președintele a afirmat că le mulțumește pentru organizarea întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza, subliniind că toți își doresc pace, stabilitate și prosperitate în această zonă.

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza. Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea e cum să o facem. Această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo, până la 1.000. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona”, a afirmat acesta.

„Avem o tradiție bună cu palestienii și evreii”

Nicușor Dan a afirmat că România poate sprijini și domeniul educației, prin dezvoltarea unor programe destinate studenților.

Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor Dan
Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor Dan

„Putem ajuta și la nivel de educație, pentru a oferi programe pentru studenți. Avem expertiză și în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică. Putem contribui cu experți. Avem o tradiție bună cu palestienii și evreii. Deci, puteți conta pe noi”, a mai declarat șeful de stat român.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:22 - Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
18:15 - Noi informații despre gaura neagră. Oamenii de știință au descoperit un nou fenomen astronomic
18:09 - Cele mai populare filme și seriale de pe Netflix
18:02 - Aniversare specială pentru Dinamo în zi de derby. Campionii din 1981, omagiați înaintea meciului cu Steaua
17:56 - Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
17:44 - Schema ilegală de închiriere a apartamentelor, descoperită în București și Teleorman. Cum erau păcălite victimele

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale