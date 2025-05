Politica Dan Andronic: Vreau un Președinte care vorbește corect limba română







Dan Andronic, directorul publicației Evenimentul Zilei, și-a exprimat dorințele referitoare la viitorul președinte al României. Jurnalistul își dorește ca la Cotroceni să ajungă, în primul rând, o persoană care să vorbească corect limba română.

Dan Andronic: Vreau un Președinte cu credință în Dumnezeu

Jurnalistul Dan Andronic a menționat câteva calități pe care le-ar dori de la viitorul câștigător al alegerilor prezidențiale aflate în plină desfășurare.

„Vreau un Președinte:

care vorbește corect limba română

care vorbește cel puțin limba engleză corect. Încă o limbă străină ajută la completarea portretului

care poate stabili relații personale cu alți șefi de stat

care citește și îi îndeamnă și pe alții să citească

care încearcă să facă ceea ce a promis

care muncește

cu credință în Dumnezeu”.

Andronic: Am ajutat mai mulți candidați. Unul singur a sunat ca să mulțumească

Dan Andronic, directorul publicației Evenimentul Zilei, a vorbit, de asemenea, despre un aspect important în legătură cu candidații la alegerile prezidențiale. Jurnalistul a dezvăluit în postarea sa că a oferit sprijin gratuit mai multor candidați, însă, în final, doar unul dintre ei i-a mulțumit.

Am uitat ceva? Adăugați voi… P.S. By the way, am ajutat mai mulți candidați, fără să cer vreun leu, cu sfaturi sau suport media. Unul singur a sunat ca să mulțumească după terminarea campaniei. Ghiciți cine?”, a scris Dan Andronic pe pagina sa de socializare.

Cine sunt candidații la alegerile prezidențiale 2025

Mai jos vă prezentăm lista și ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile de duminică, 4 mai 2025:

George Simion (Alianța pentru Unirea Românilor), George Crin Laurențiu Antonescu (Alianța Electorală România Înainte), Elena Valerica Lasconi (USR). Cristian Vasile Terheș (Partidul Național Conservator Român), Marcela Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal), Victor Viorel Ponta (candidat independent), Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie), Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale), John-Ion Banu-Muscel (candidat independent). Petru Daniel Funeriu (candidat independent). Nicușor-Daniel Dan (candidat independent).

Rămâne să decideți care dintre acești candidați la alegerile prezidențiale corespund dorințelor jurnalistului Dan Andronic.