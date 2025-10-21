Dan Andronic despre cei ce critică CCR: „Îmi place logica de tip vechio-marxistist”

Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic a criticat reacțiile politice de după decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Într-o postare pe Facebook, el a ironizat acuzațiile de partizanat aduse judecătorilor CCR și a subliniat erorile din discursul public.

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a reacționat, luni seară, pe pagina sa oficială de Facebook, după decizia Curții Constituționale a României (CCR) care a declarat neconstituțional proiectul de reformă a pensiilor magistraților.

Andronic a ironizat modul în care o parte dintre politicieni și comentatori au interpretat votul judecătorilor constituționali, vorbind despre o „logică de tip vechio-marxistist”.

„Îmi place logica de tip vechio-marxistist care spune că cei cinci judecători care au votat pentru respingerea proiectului legii pensiilor magistraților au făcut-o pentru că sunt pesediști. For the record, doar 4 pot avea această ștampilă, una era numită de Iohannis”, a scris Dan Andronic.

Analistul a adăugat că, urmând același raționament, se poate afirma și despre ceilalți judecători că au acționat din „conștiință politică”, favorabilă celor care i-au numit în funcție.

„Respectând dialectica lui Engels, putem spune că cei patru judecători care au considerat că lipsa unui aviz obligatoriu prin lege nu este o problemă, au făcut-o din conștiință. Conștiința politică că cei care i-au numit acolo au întotdeauna dreptate. Erau numiți de PNL & Co.”, a notat acesta.

Dan Andronic a continuat postarea printr-o critică la adresa discursului public după decizia CCR, susținând că „cei care încurajează asemenea raționamente” sunt chiar jurnaliștii și politicienii care ulterior se plâng de lipsa de credibilitate.

„Culmea este că cei care încurajează un asemenea raționament sunt ziariștii și politicienii. Care, apoi, se plâng că lumea nu le mai acordă credibilitate, nu-i mai citește și nu-i mai votează”, a scris analistul.

El a relatat și un moment dintr-o emisiune televizată la România TV, unde un politician a afirmat că Guvernul ar fi respectat legea solicitând avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în termen „rezonabil”, chiar dacă răspunsul nu a fost primit.

„Aseară la RTV, în studio, un politician declara extrem de sigur pe el că cele 11 zile în care Guvernul a cerut avizul CSM și nu l-a primit reprezintă un termen rezonabil. Că există decizii ale Curții Constituționale care consfințesc lucrul ăsta”, a relatat Andronic.

Jurnalistul a precizat că, verificând comunicatul oficial emis de CCR, a constatat că termenul prevăzut de lege pentru solicitarea avizului CSM este clar și obligatoriu: 30 de zile, nu 11, așa cum a fost invocat de reprezentanții Guvernului în dezbaterea publică.

„De curiozitate, tot în direct, am recitit comunicatul CCR și am descoperit ceea ce știam. Dar mă convinsese și pe mine că nu știam corect... Evident că în document se vorbea despre faptul că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile, care potrivit legii ESTE obligatoriu!”, a scris Andronic, accentuând că argumentele folosite public de unii politicieni sunt „eronate și manipulative”.

Analistul a încheiat postarea cu o concluzie ironică la adresa climatului politic actual: „Și ne mai mirăm că lumea nu mai are încredere în instituțiile politice... Make love, not war!”

Curtea Constituțională a României a decis luni, 20 octombrie 2025, să admită sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind neconstituționalitatea legii care modifica regimul pensiilor de serviciu ale magistraților.

Potrivit comunicatului oficial al CCR, legea încălca principiul independenței justiției, neretroactivitatea legii, precum și procedura constituțională de avizare obligatorie a CSM.

Judecătorii au considerat că Executivul nu a respectat termenul legal de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM înainte de asumarea răspunderii în Parlament, ceea ce reprezintă o încălcare a normelor de tehnică legislativă.