Cearta de AUR dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu a dus la scăderea audienței Realitatea TV. Cine urmărește rețelele sociale, chiar și cu rezerva că mare parte din informații reprezintă emoții supralicitate sau dezinformare, va da peste discuții între suveraniștii care urmăresc Realitatea TV și care acum își exprimă public dezamăgirea.

Călin Georgescu domină electoratul suveranist, însă AUR ar putea face un joc dublu în Parlament: o parte a partidului ar susține un guvern PSD, în timp ce restul formațiunii și-ar păstra discursul de opoziție.

Electoratul AUR nu stă doar pe televiziuni, dar are nevoie de o platformă media unde să-și vadă amplificate mesajele.

Paginademedia anunța că, din 28 iunie, când prezența lui Călin Georgescu a atras 260.000 de telespectatori, audiența Realitatea Tv a început să scadă, ajungând, pe 30 iunie, la doar 107.000 de telespectatori. Începutul lunii iulie a confirmat tendința de scădere, audiența fiind de doar 104.000 de telespectatori pe 2 iulie.

Prin comparație, cea mai solidă audiență din luna trecută postul a avut-o pe 22 iunie, cu 280.000 de telespectatori.

Cifrele variază și în această perioadă de vacanță, audiențele scad, în general, pentru toate televiziunile, însă fenomenul de la Realitatea merită urmărit, dată fiind legătura directă și emoțională a stației cu publicul suveranist.

Ca argument suplimentar, discuția tensionată dintre Georgescu și Alexandrescu a fost unul dintre cele mai discutate subiecte la nivel național, iar în segmentul suveranist, în mod evident, a fost subiectul care a monopolizat conversația.

Prin urmare, efectele nu sunt lipsite de logică și există o bază pentru reacții emoționale, de moment, chiar dacă publicul mai revine asupra deciziei de a se despărți de un canal media care, momentan, l-a dezamăgit.

Cât profit electoral a însemnat jocul AUR de la moțiune? Principala forță de atracție a AUR este acum la nivel parlamentar

Deși se vehiculează în jurul a 45% intenție de vot pentru AUR, ca efect al surprizei produse după eșecul guvernului Veștea de a strânge o majoritate parlamentară, nu există o confirmare clară încă.

Cei care măsoară în perioada aceasta vor surprinde, oricum, un efect emoțional: AUR a reușit o lovitură politică care a atras puternic atenția publică și și-a pus competitorii și adversarii în dificultate.

Din punctul de vedere al relevanței publice a subiectelor, în contextul dezamăgirii față de politicieni și a saturației publicului față de politică, poziționările recente ale AUR au reușit să mențină partidul lui Simion într-o zonă de interes ceea ce este un câștig mare.

Dincolo de efectul în plan public, importantă este și starea de spirit la nivel parlamentar, lucru care contează, în argumentația partidelor, mai ales în condițiile în care se discută despre alegeri anticipate.

Majoritatea parlamentarilor sunt puțin interesați de imaginea publică. În schimb, sunt direct interesați să-și recâștige mandatul, iar acum, în Parlament, se cam știe ce partid are dificultăți în a-și menține mandatele actuale sau, dimpotrivă, are forța de a trage o listă mai numeroasă de parlamentari.

AUR este în a doua categorie. Puțini parlamentari vor fi dispuși să se ducă la un proiect nou, care, chiar dacă oferă beneficii pe moment, poate pune în pericol reînnoirea mandatului.

Bazinul AUR are tradiția sciziunii, dar orice grup desprins din AUR nu va avea identitate proprie și nu va câștiga procente

Mulți lideri aspiră la o felie din bazinul electoral larg și eterogen al AUR. Există o tradiție a sciziunii, începând cu exemplul cel mai cunoscut, SOS a Dianei Șoșoacă.

Dacă am specula un scenariu, o desprindere parțială din AUR, susținută mediatic și motivată de oportunitatea unei majorități parlamentare pentru un guvern PSD, întrebarea n-ar fi doar ce se întâmplă cu grupul desprins, ci și ce calcul ar face George Simion?

Pentru liderul AUR, o ruptură parțială ar putea fi și un instrument: partidul obține avantajul politic al unei majorități parlamentare oferite guvernului, fără să fie nevoit să-și asume public susținerea unui executiv PSD, o poziționare care i-ar eroda mesajul de opoziție.

Riscul ar fi de a pierde controlul asupra narativului. Un grup care pleacă, chiar temporar sau „de formă”, oferă adversarilor argumentul că AUR se fisurează. Greu de crezut însă că cei desprinși din AUR vor avea aspirația unei identități proprii; nu doar că publicul este plictisit, dar AUR este un brand prea solid acum în rândul votanților suveraniști.

Miza n-ar fi, așadar, doar câți parlamentari migrează, ci dacă Simion poate gestiona simultan beneficiul tactic al unei majorități oferite discret guvernului și nevoia de a fi, în ochii electoratului suveranist, forța care nu face compromisuri cu „vechea clasă politică”.

Călin Georgescu, care rămâne elementul de coagulare al acestui electorat, ar fi variabila care decide dacă acest echilibru se menține sau se rupe, pentru că orice ambiguitate strategică, așa cum a arătat și episodul Georgescu-Alexandrescu, este sancționată emoțional de public.