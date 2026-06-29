O decizie de ultimă oră a Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii schimbă radical regulile jocului politic la Washington. Instanța supremă i-a acordat luni președintelui Donald Trump autoritatea de a demite oficiali din cadrul agențiilor independente. Cu toate acestea, magistrații au trasat o linie de demarcație, punând Rezerva Federală, instituția centrală a sistemului bancar american, la adăpost de astfel de măsuri, informează AFP.

Hotărârea a fost adoptată cu o majoritate de șase din cei nouă judecători, reflectând structura actuală a instanței, formată din șase magistrați conservatori și trei progresiști. Prin acest verdict, Curtea Supremă a abolit o jurisprudență care data de mai bine de 90 de ani. Până în prezent, legislația americană împiedica un lider de la Casa Albă să revoce din funcție un oficial dintr-o agenție independentă fără să prezinte un motiv solid și bine întemeiat.

Disputa juridică a ajuns pe masa înalților judecători după ce democrata Rebecca Slaughter a fost demisă de către președintele republican din poziția de comisar al Comisiei Federale pentru Comerț, organismul care reglementează concurența pe piața americană.

Deși instanțele inferioare blocaseră inițial această revocare, Curtea Supremă a întors deciziile anterioare. Magistrații au stabilit că șeful statului are dreptul legitim de a demite oficialii ale căror funcții sunt strâns legate de exercitarea puterii executive. Reacția liderului de la Casa Albă nu a întârziat să apară, Donald Trump salutând hotărârea și catalogând-o drept o mare victorie.

Lucrurile s-au schimbat însă radical în cel de-al doilea dosar analizat de magistrați. Curtea Supremă nu i-a mai dat dreptate președintelui în cazul deschis de Lisa Cook, un oficial de rang înalt din structura de conducere a Rezervei Federale.

În această speță, judecătorii s-au pronunțat cu o majoritate strânsă, de cinci la patru, stabilind că președintele nu are dreptul de a efectua demiteri „după bunul plac”, fără a acorda oficialului vizat șansa de a se apăra. Magistrații au explicat în motivare că, deși președintele deține prerogativa de a demite un responsabil de politică monetară dacă există „motive întemeiate”, „aceasta nu înseamnă că poate face acest lucru din orice motiv sau fără niciun motiv”.

Lisa Cook ocupă o poziție istorică în cadrul instituției, fiind singura femeie de culoare care a fost numită în rândul guvernatorilor băncii centrale americane. Ea a preluat această funcție în anul 2022, în urma propunerii venite din partea fostului președinte democrat Joe Biden.