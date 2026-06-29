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Curtea Supremă din SUA a decis: Donald Trump primește puteri sporite, dar Rezerva Federală rămâne neatinsă

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Curtea Supremă din SUA a decis: Donald Trump primește puteri sporite, dar Rezerva Federală rămâne neatinsăCurtea Supremă SUA / sursa foto: dreamstime.com
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O decizie de ultimă oră a Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii schimbă radical regulile jocului politic la Washington. Instanța supremă i-a acordat luni președintelui Donald Trump autoritatea de a demite oficiali din cadrul agențiilor independente. Cu toate acestea, magistrații au trasat o linie de demarcație, punând Rezerva Federală, instituția centrală a sistemului bancar american, la adăpost de astfel de măsuri, informează AFP.

Curtea Supremă din SUA a decis: Donald Trump primește puteri sporite, dar Rezerva Federală rămâne neatinsă

Hotărârea a fost adoptată cu o majoritate de șase din cei nouă judecători, reflectând structura actuală a instanței, formată din șase magistrați conservatori și trei progresiști. Prin acest verdict, Curtea Supremă a abolit o jurisprudență care data de mai bine de 90 de ani. Până în prezent, legislația americană împiedica un lider de la Casa Albă să revoce din funcție un oficial dintr-o agenție independentă fără să prezinte un motiv solid și bine întemeiat.

Disputa juridică a ajuns pe masa înalților judecători după ce democrata Rebecca Slaughter a fost demisă de către președintele republican din poziția de comisar al Comisiei Federale pentru Comerț, organismul care reglementează concurența pe piața americană.

sursa: Facebook

Deși instanțele inferioare blocaseră inițial această revocare, Curtea Supremă a întors deciziile anterioare. Magistrații au stabilit că șeful statului are dreptul legitim de a demite oficialii ale căror funcții sunt strâns legate de exercitarea puterii executive. Reacția liderului de la Casa Albă nu a întârziat să apară, Donald Trump salutând hotărârea și catalogând-o drept o mare victorie.

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Lucrurile s-au schimbat însă radical în cel de-al doilea dosar analizat de magistrați. Curtea Supremă nu i-a mai dat dreptate președintelui în cazul deschis de Lisa Cook, un oficial de rang înalt din structura de conducere a Rezervei Federale.

În această speță, judecătorii s-au pronunțat cu o majoritate strânsă, de cinci la patru, stabilind că președintele nu are dreptul de a efectua demiteri „după bunul plac”, fără a acorda oficialului vizat șansa de a se apăra. Magistrații au explicat în motivare că, deși președintele deține prerogativa de a demite un responsabil de politică monetară dacă există „motive întemeiate”, „aceasta nu înseamnă că poate face acest lucru din orice motiv sau fără niciun motiv”.

Lisa Cook ocupă o poziție istorică în cadrul instituției, fiind singura femeie de culoare care a fost numită în rândul guvernatorilor băncii centrale americane. Ea a preluat această funcție în anul 2022, în urma propunerii venite din partea fostului președinte democrat Joe Biden.

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