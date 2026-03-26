Cum vrea Ciprian Ciucu să scape tot Bucureștiul de mașinile parcate pe trotuare

Ciprian Ciucu anunță că va extinde în întreg Bucureștiul măsurile aplicate în Sectorul 6 privind eliberarea trotuarelor de mașini și descurajarea parcării ilegale, inclusiv în zona instituțiilor publice.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă, dacă fenomenul parcărilor ilegale din București s-a intensificat.

În intervenția sa, acesta a legat vizibilitatea fenomenului de punerea lui pe agenda publică și de acțiunile derulate anterior în Sectorul 6.

„Acum îi vedem pentru că am pus eu pe agenda publică acest fenomen. Uitaţi-vă, în Sectorul 6, am eliberat kilometri întregi de trotuare de maşini. Asta o să fac şi în Bucureşti. Inclusiv anumite agenţii şi ministere unde se parchează pe trotuare, îmi pare rău, îmi sună telefonul în dracii. Îmi pare foarte rău, vreau să trăiesc într-un oraş civilizat”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a declarat că modelul aplicat în Sectorul 6 va fi extins în întregul București, cu accent pe eliberarea trotuarelor și reorganizarea spațiului public.

El a spus că obiectivul este reducerea progresivă a parcărilor pe trotuar și încurajarea utilizării infrastructurii existente.

„Am doi ani la dispoziţie, în aceşti doi ani voi face tot ce ţine de mine să civilizez acest oraş. Se va parca din ce în ce mai puţin pe trotuar. E bine să venim şi cu reabilitări în momentul în care scoatem maşinile, ca să arată şi plăcut, amenajări peisagistice. Deci, pe această strategie de pietonalizare şi de recâştigare a trotuarelor sunt parcări ale municipalităţii care stau goale pentru că se parchează lângă, pe trotuar. Cu siguranţă, stradă cu stradă, încet, încet, Poliţia Locală cred că munceşte cel mai mult decât au muncit în ultimii 35 de ani, sunt prezenţi peste tot. Am vorbit cu primarii de sector, sunt şi ei prezenţi. Trebuie să descurajăm acest comportament parcatul pe trotuar”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit declarațiilor, măsurile vor viza atât zonele rezidențiale, cât și spațiile din jurul instituțiilor publice, unde parcarea pe trotuar este frecventă.

Planul include intervenții ale Poliției Locale și colaborarea cu primarii de sector, cu scopul de a descuraja parcarea ilegală și de a elibera spațiul destinat pietonilor.

În paralel, autoritățile locale au transmis recent și un apel către șoferi să nu mai plătească sume informale „parcagiilor” din zonele aglomerate, fenomen considerat o formă de înșelăciune și vizat de măsuri de descurajare.