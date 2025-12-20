Social

Ciucu vrea să elibereze trotuarele marilor bulevarde de mașinile parcate ilegal

Ciprian Ciucu. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Primarul nou ales al municipiului București, Ciprian Ciucu, a anunțat că intenționează să elibereze trotuarele marilor bulevarde din centrul orașului de mașinile parcate ilegal, care, în multe cazuri, aparțin unor instituții publice. „Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a spus acesta, la o conferinţă de presă, sâmbătă după amiază.

Ciucu: „Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”

Noul edil al Capitalei a declarat că vor fi eliberate trotuarele de mașini în centru, pe străzile și bulevardele mari.

„Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari, ca să fie foarte, foarte clar. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere, ca să fie foarte clar. Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a spus primarul general al Capitalei.

Măsurile vor fi aplicate treptat

Ciprian Ciucu afirmă că măsurile privind eliberarea centrului de mașinile parcate ilegal vor fi puse în aplicare treptat.

„Voi avea abordări incrementale. Ce înseamnă incremental? Nu radical, dacă vii dintr-o dată şi schimbi totul, iese haos. Stradă cu stradă, piaţetă cu piaţetă, zonă cu zonă, vom merge, ca idee pe mai multă pietonalizare, mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun, mai mult transport alternativ”, a mai explicat acesta.

„Voi conduce această primărie ca şi cum nu e al doilea mandat”

El a afirmat că va conduce primăria „ca şi cum nu e al doilea mandat” și a mai spus că este dispus să adopte măsuri nepopulare, deoarece „dacă nu se schimbă ceva, acest oraş nu va arăta niciodată altfel”.

„Voi conduce această primărie ca şi cum nu e al doilea mandat. Dacă nu se schimbă ceva, acest oraş nu va arăta niciodată altfel, nu are cum”, a spus Ciucu.

În același context, Ciucu i-a mulțumit public președintelui României, Nicușor Dan, pentru inițierea referendumului local de anul trecut. „Acum mi-am dat seama mult mai bine, după ce am venit la primărie şi am studiat, că aceasta a fost modalitatea domniei sale de a atrage atenţia, pentru că a încercat să se facă auzit şi nu a fost auzit”, a mai spus acesta.

Proiecte speciale