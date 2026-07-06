Ancheta procurorilor DIICOT evidențiază și ajutorul pe care Viorel Pașca îl primea de la reprezentanți ai instituțiilor aflate în lanțul relațional al problemelor sociale. Fără acest ajutor, în fapt plasarea responsabilităților unei persoane private, Pașca și grupul lui nu ar fi putut să desfășoare o activitate ilegală cu dublu scop: caritate și exploatare financiară a persoanelor vulnerabile.

În data de 03.07.2025, Ministerul Muncii a dispus AJPIS constituirea unei comisii de anchetă (reprezentanți ai Prefecturii, IPJ Bihor, DSP și AJPIS), care, să evalueze situația de la zilele lui Viorel Pașca din județul Bihor. În urma controlului, comisia a concluzionat că nu se constată nereguli, că nu este vorba despre o persoană juridică și că persoanele au domiciliul la adresele respective. Totuși, deși totul părea ok, în finalul raportului se făcea precizarea că azilele din cele trei sate aparținând de comuna Holod nu au licență pentru funcționare. De aici a pornit demantelarea unei povești care generase multă emoție și milă.

După episodul de la DGASPC Mehedinți, din iulie 2025, când Viorel Pașca a returnat instituției 7 bolnavi cu probleme psihice grave, s-a făcut o anchetă la nivelul instituțiilor. Directorul DGASPC Bihor a afirmat că fusese contactat telefonic de Pașca pentru a fi sprijinit cu actele necesare obținerii indemnizațiilor de handicap, spun procurorii.

La data de 10.07.2025, Viorel Pașca a susținut că are în îngrijire aproximativ 350–375 de persoane. Activista Georgiana Pascu, autorizată CRJ și de Parchet, a mers la Dumbrava și a discutat cu funcționari din primărie.

Unul dintre ei, angajat la Serviciului de evidență a populației „a precizat că Pașca Viorel Teodor solicitase acte de identitate pentru 5, iar nu pentru 12 persoane și, fiind întrebat asupra modalității de completare a formularelor de către persoane cu retard sever, a invocat aplicarea amprentei drept formă de consimțământ”, au consemnat procurorii în referatul lor din declarația martorei activiste.

Același funcționar a relatat că numărul actelor de identitate eliberate persoanelor cu domiciliul la adresa lui Pașca a fost redus de la 17 la 10. Din această cauză s-a purtat corespondență cu Direcția Generală din București. Soluția a venit de aici, de la forul superior.

De la București a venit indicația că persoanele respectiv pot fi înregistrate la aceeași adresă, cu domiciliu, fără domiciliu și cu reședință.

„Funcționarul de la starea civilă a descris o situație petrecută cu aproximativ doi ani în urmă, când i s-a solicitat să înregistreze decesul unei persoane, a constatat în urma verificărilor la locul nașterii, că aceasta decedase cu mai mulți ani anterior, sesizând SNUAU 112”, descriu procurorii o situație descoperită de-a lungul timpului.

Prin investigații proprii, activista CRJ a aflat că Viorel Pașca nu ține oamenii fără indemnizații de handicap sau fără pensii. A declarat anchetatorilor că „din discuțiile informale cu reprezentanții direcțiilor de asistență socială din două județe, a reținut că Pașca Viorel-Teodor primește numai persoane ale căror acte pentru indemnizații sunt în regulă și care nu sunt căutate de familie, precum și că cele șapte persoane (n.r. duse la Mehedinți) fuseseră returnate întrucât nu li se putea obține indemnizația de handicap”.

Este adevărat că Pașca solicitase prin mail (poștă electronică) de la DGASPC Mehedinți documentele celor 12 persoane luate din spital. Instituția i-a comunicat că documentele pot fi transmise numai unei alte entități juridice, adică DGASPC Bihor, deoarece asociația invocată de Pașca își desfășura activitatea pe raza acelui județ. I s-a precizat că actele vor fi transmise în termen de 30 de zile. Patronul azilelor ilegale nu a mai avut răbdare și nici nu i-a convenit răspunsul, astfel că a pus într-o mașină 7 bolnavi cu retard psihic și i-a abandonat în fața sediului DGASPC Mehedinți.

A fost intens mediatizat pe rețelele sociale cazul unui bărbat care prezenta degerături și escare groaznice la picioare. Lumea a reacționat imediat, imaginile șocante și povestea relatată despre bolnav stârnind un val de indignare și de emoție enorm.

Procurorii au relatat cazul în referatul lor de anchetă.

„Baki Csaba-Șandor, persoană aflată anterior în îngrijirea lui Viorel Pașca și ulterior instituționalizată la CRRN Călugăreni, județul Mureș.

Potrivit celor relatate de martoră (n.r. activista CRJ), Baki Csaba-Șandor fusese instituționalizat din copilărie, ajungând succesiv într-un adăpost de noapte, apoi la o stână din localitatea Vătava, unde ar fi muncit fără remunerație și ar fi fost supus unor acte de violență, fiind ulterior internat cu degerături.

Baki Csaba Șandor a descris condițiile dintr-un centru din localitatea Tinca (acte de violență, restricționarea accesului la telefon, încuierea ușilor, teama resimțită pe timpul nopții în lipsa personalului), identificând-o, într-un material video, pe Diana Păcală drept persoana care îl îngrijea”.

Persoanele care prestează activitate la imobilele din comuna Dumbrava sunt transportate zilnic de soția lui Pașca Viorel-Teodor (n.r. și ea sub control judiciar decis de instanță) dintr-un sat locuit preponderent de persoane de etnie romă. Acestea erau angajatele voluntare (plătite „la negru”) care îngrijeau bolnavii și făceau curățenie în azilele ilegale.

Fostul primar al comunei Holod a formulat o plângere către comisia parlamentară pentru abuzuri, reclamând afluxul de persoane vulnerabile, deversarea de reziduuri și deșeuri igienico-sanitare pe teritoriul comunei, precum și abandonarea, în spațiul public, a unor persoane decedate, introduse în saci de plastic.

Plângerea fostului primar „a fost redirecționată către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și ANPDPD, din răspuns rezultând existența unei corespondențe interinstituționale încă din anul 2015 și concluzia că, în lipsa calității de entitate juridică a lui Pașca Viorel-Teodor și față de domicilierea legală a persoanelor, statul nu poate interveni”.

Cu privire la aspectele financiare și de organizare, „martora a arătat că, potrivit postărilor lui Pașca Viorel-Teodor, dintr-un număr de aproximativ 370 de persoane, 50 ar avea drept la indemnizație și însoțitor, costurile fiind estimate la circa 2.000 de lei lunar de persoană pentru consumabile și utilități; în cursul discuției din 09.07.2025, Pașca i-a indicat că primea sume de bani prin aplicația Revolut”.

Imobilele figurează înregistrate pe persoană fizică, fără a rezulta sursa veniturilor ori modul de înregistrare a donațiilor.

În registrul furnizorilor de servicii sociale acreditați, Asociația Dumbrava a figurat cu certificat de acreditare în anul 2020 sau 2021, dar ulterior a fost radiată pentru că nu a făcut demersuri pentru obținerea licenței de funcționare, Viorel Pașca motivând într-un interviu că nu avea studii superioare.

În imobilele administrate de Pașca au fost aduse persoane din multiple unități spitalicești și direcții de asistență socială din mai multe județe, inclusiv în mod direct, prin intermediul organelor de poliție.

Viorel Pașca a declarat că dispune la azilul din Dumbrava de o asistentă medicală și de zeci de voluntari. A spus că, potrivit unei discuții telefonice, preotul greco-catolic a confirmat atribuirea unui teren, în spatele cimitirului greco-catolic, pentru înhumarea persoanelor domiciliate în imobilele sale. Urmează să se stabilească exact situația.

Poștașul a relatat că aduce sumele cuvenite (pensii, indemnizații) pentru bolnavii internați la domiciliu familiei Pașca, aflat în aceeași curte cu ansamblul de case din Dumbrava.

Martora CRJ a arătat că, în urma discuției din 10.07.2025 de la sediul Prefecturii Bihor, prefectul și consiliera au apreciat favorabil activitatea desfășurată de Pașca, semnalând însă afluxul de cazuri vulnerabile provenite din alte județe, precum și că rata deceselor la nivelul comunei Dumbrava ar fi de trei ori mai mare decât media națională.

Nu este încă identificat modul și persoanele care asigurau servicii medicale calificate și nici cine elibera prescripțiile pentru tratamentul psihiatric.