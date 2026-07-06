În urmă cu un an, Avocatul Poporului, Renate Weber, semnala existența unei „situații deosebit de grave” în județul Bihor, după ce sute de persoane vulnerabile din diferite zone ale țării ar fi fost transportate ilegal cu ambulanțele la locuința lui Viorel Pașca, din localitatea Dumbrava.

Avocatul Poporului a prezentat, în urmă cu un an, concluziile unei analize privind transferul persoanelor vulnerabile către centrul neautorizat din Dumbrava, județul Bihor. Renate Weber a declarat că investigația instituției a evidențiat implicarea unor autorități în trimiterea persoanelor către adresa lui Viorel Pașca și a susținut că problema principală a fost lipsa de reacție a statului.

Potrivit Renatei Weber, verificările nu au pornit de la condițiile din centrul lui Viorel Pașca, ci dintr-o analiză mai amplă privind lipsa locurilor disponibile în centrele rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități.

În timpul documentării, reprezentanții Avocatului Poporului au analizat și informațiile apărute în presa locală din Bihor despre un centru care funcționa fără autorizație și unde erau aduse persoane din mai multe județe ale țării. În acest context, în primăvara anului 2025 au fost efectuate primele verificări la imobilele din satul Dumbrava.

Renate Weber afirmă că primele verificări nu au scos imediat la iveală nereguli, însă instituția a decis să continue investigația.

„Le-a dus pe colegele mele strict unde a vrut și nu au observat nereguli înăuntru. Însă, nu ne-am limitat la acea activitate: am continuat investigația, tocmai pentru că deja se înmulțiseră relatările din presă în legătură cu felul în care unii oameni ajung acolo fără să știe unde ajung. Doar sunt trimiși de instituții ale statului”, afirmă Renate Weber pentru HotNews.

În urma cercetărilor, Avocatul Poporului a transmis, la 19 iunie 2025, o adresă către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Documentul analiza situația persoanelor vulnerabile transferate în județul Bihor și includea și informații despre centrul din Dumbrava.

Conform documentului, în centrul neautorizat se aflau „329 de persoane, din care peste 70% provin din alte județe, în proporție de 79% fiind aduse cu ambulanța. În lipsa identificãrii unor locuri disponibile în centre rezidentiale publice, persoanele vulnerabile sunt direcționate din unități spitalicești către județul Bihor”. Analiza nu viza exclusiv centrul administrat de Viorel Pașca, acesta fiind menționat într-o secțiune a documentului.

Renate Weber susține că, pe parcursul investigației, instituția a identificat situații în care persoane vulnerabile ajungeau la Dumbrava prin intermediul unor instituții ale statului.

„Am văzut că există o adevărată practică – unele spitale trimițând acolo (n.e. la Dumbrava) pacienți. Mai mult, chiar Poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, chiar locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo. Deci problema noastră este felul în care autoritățile statului nu s-au implicat sau, dimpotrivă, au fost cumva complice la tot ceea ce era acolo. Nici nu știu cum să-i spun, că centru nu era. Era ca o colonie, ca să fiu foarte, foarte sinceră“, declară Avocatul Poporului, la un an distanță de la publicarea datelor.

Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul de Ambulanță Bihor și incluse în documentul analizat de HotNews, pacienții erau transportați către centrele lui Viorel Pașca la solicitarea medicilor din spitalele în care fuseseră internați. Printre unitățile medicale menționate se numără trei spitale din București: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”.

Renate Weber afirmă că există o diferență între persoanele care aleg în mod liber să meargă într-un astfel de loc și cele aflate în situații vulnerabile.

„Câtă vreme unii oameni susțineau că au venit de bună voie acolo, noi nu aveam cum să ne amestecăm. E dreptul fiecărei persoane să facă ce crede de cuviință. Însă, când e vorba de persoane care sunt lipsite de discernământ, care au nevoi speciale și care sunt trimise de instituții ale statului, sigur că este nevoie de autorizație”, explică Weber.

Continuarea investigației a schimbat concluziile inițiale privind modul în care ajungeau persoanele la Dumbrava.

„Nu-i adevărat, nu toată lumea era acolo de bunăvoie”, spune Renate Weber. „Au fost persoane transferate de spitale, fără să știe săracele unde ajung și cum ajung. Ce fel de bunăvoie e asta când te ia Poliția, tu fiind om al străzii, din capătul celălalt al țării, și te duce acolo?”, completează ea.

În discuția cu HotNews, Avocatul Poporului afirmă că Viorel Pașca se arăta deranjat de întrebările adresate de reprezentanții instituției în timpul verificărilor.

În urma solicitărilor transmise de Avocatul Poporului către unitățile medicale implicate, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București a explicat că Asociația Dumbrava a reprezentat o soluție pentru numeroase cazuri sociale în condițiile în care instituțiile responsabile nu mai făceau față numărului mare de persoane care aveau nevoie de sprijin. Această poziție a fost inclusă în documentul publicat în iunie 2025.

Reprezentanții spitalului au arătat atunci că, în lipsa unor locuri disponibile în sistemul public, transferul către Asociația Dumbrava era considerat singura variantă pentru ca respectivele persoane să nu rămână fără adăpost. În prezent, avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, invocă acest fragment din raport în apărarea clientului său.

Avocatul Poporului susține însă că astfel de transferuri nu respectă cadrul legal.

„Spitalele nu au voie să transfere către un centru care funcționează fără autorizație. Noi le-am trimis niște adrese și le-am rugat să nu mai trimită oamenii în centre neautorizate, pentru că nu este firesc”, a declarat Weber în discuția cu HotNews.

Renate Weber explică faptul că instituția pe care o conduce nu are competența de a aplica sancțiuni sau de a dispune măsuri de control, rolul acesteia fiind acela de a sesiza autoritățile abilitate. În cazul verificărilor din 2025, concluziile au fost transmise Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Ministerului Muncii.

Ulterior, ministrul Muncii de la acel moment, Florin Manole, a declarat pentru HotNews că a trimis Corpul de Control în județul Bihor, iar rezultatele verificărilor au fost înaintate Parchetului.

Renate Weber afirmă că analiza realizată de instituție nu s-a concentrat asupra condițiilor din centrul lui Viorel Pașca, ci asupra modului în care instituțiile statului au direcționat persoane vulnerabile către un centru fără autorizație.

„De ce au trimis persoane, indiferent că erau persoane cu dizabilități sau fără dizabilități, cu discernământ redus sau fără discernământ, de ce le-au trimis către un astfel de centru neautorizat? Pentru noi asta a fost problema cea mai importantă”, afirmă ea.

Întrebată în ce măsură responsabilitatea aparține lui Viorel Pașca și în ce măsură statului, care i-a permis să funcționeze fără autorizație timp de aproximativ două decenii, Renate Weber a precizat că acest aspect urmează să fie lămurit în cadrul anchetei penale.

„Acum e o anchetă penală. În realitate, însă, lucrurile acestea și responsabilitățile trebuiau stabilite de mai multă vreme din punct de vedere administrativ. Omul acesta a fost lăsat să funcționeze în acele centre. I s-a mai atras atenția că trebuie să-și ia autorizație. Doar că niciodată nimeni nu a făcut nimic. Și da, prin lipsa de acțiune și tăcere, practic au devenit complici”, a declarat Weber.

Avocatul Poporului a adăugat că motivele pentru care Viorel Pașca a ales să desfășoare această activitate trebuie explicate chiar de acesta.

„De ce a intrat domnul Pașca și de ce a vrut să facă acest lucru? Cred că e o chestiune pe care dânsul trebuie să o lămurească. Poate că, de fapt, a vrut să-și ajute semenii. Nu intru eu în mintea domnului Pașca. Însă, responsabilitatea nu e doar a lui, da? Responsabilitatea e și a celor care l-au lăsat să funcționeze”, a încheiat ombudsmanul.

La o lună după ce Avocatul Poporului a semnalat existența unei situații grave privind transferurile către centrele lui Viorel Pașca, autoritățile din județul Bihor au efectuat propriile verificări, la solicitarea prefectului.

Controlul a fost realizat de reprezentanți ai DSVSA, DSP, AJPIS și IPJ Bihor, iar echipa de control nu a identificat nereguli la adresa verificată.

Prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș, a declarat pentru HotNews că, în decembrie 2025, l-a informat pe Viorel Pașca despre modificările legislative care îl obligau să obțină autorizație pentru desfășurarea activității.

Renate Weber susține însă, la fel ca procurorii DIICOT, că obligația de autorizare exista încă din momentul în care au fost preluate primele persoane vulnerabile, în urmă cu aproximativ 20 de ani.