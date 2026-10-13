Varza acră cu ciolan este una dintre cele mai apreciate mâncăruri din bucătăria tradițională românească. Consumată cu precădere în sezonul rece, această rețetă îmbină perfect gustul ușor acrișor al verzei murate cu aroma intensă a cărnii afumate. Pregătită la foc mic, mâncarea devine extrem de fragedă și delicioasă.

Pentru a obține un preparat autentic, aveți nevoie de o căpățână medie de varză acră, un ciolan afumat de porc, două cepe mari, doi morcovi, doi ardei grași și trei linguri de pastă de tomate. De asemenea, nu trebuie să lipsească condimentele specifice: foi de dafin, boabe de piper negru, cimbru uscat, mărar și puțin ulei pentru călit. Dacă varza este prea sărată sau prea acră, se recomandă să o lăsați la desărat în apă rece timp de câteva ore înainte de preparare.

Primul pas constă în pregătirea ciolanului. Dacă folosiți un ciolan afumat intens, este bine să îl fierbeți separat timp de aproximativ 45 de minute. Acest proces ajută la înmuierea cărnii și la eliminarea excesului de sare și fum. În timp ce ciolanul se prefiarbe, tocați varza acră în fâșii subțiri și stoarceți-o bine de zeamă.

În paralel, tocați mărunt ceapa, morcovii și ardeii grași. Într-o cratiță încăpătoare sau într-un ceaun, încingeți puțin ulei și căliți legumele până când devin moi și sticloase. Adăugați pasta de tomate și amestecați bine pentru a combina aromele.

Peste legumele călite adăugați jumătate din cantitatea de varză tocată. Așezați ciolanul afumat în mijloc, iar deasupra puneți restul de varză. Adăugați foile de dafin, boabele de piper și cimbrul uscat. Turnați apă caldă sau o parte din supa în care a fiert ciolanul, astfel încât lichidul să acopere aproape în întregime ingredientele.

Acoperiți cratița cu un capac și lăsați mâncarea să fiarbă la foc mic timp de cel puțin o oră. Pentru un gust desăvârșit, transferați vasul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru încă 45 de minute, fără capac. În acest mod, varza se va scădea frumos, iar carnea va deveni atât de fragedă încât se va desprinde ușor de pe os.

La final, presărați mărar proaspăt tocat pentru o notă de prospețime. Varza acră cu ciolan se servește fierbinte, alături de o mămăligă caldă și, opțional, un ardei iute. Acest preparat rămâne o alegere excelentă pentru mesele în familie din zilele răcoroase.