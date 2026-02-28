Cum poți să ai succes în afaceri, după Amalia Năstase

Amalia Năstase este recunoscută pentru modul în care știe să facă afaceri, dar să și obțină bani de la oamenii cu dare de mână pentru actele caritabile pe care le face. Drept urmare are și cânteva sfaturi pentru cei care vor să se ocupe cu astfel de îndeletniciri.

Fosta soție a lui Ilie Năstase este foarte fermă atunci când vine vorba despre conversație. Nu de alta, dar acesta este primul pas atunci când se stabilește o conexiune de afaceri.

”Nu sună lumea la mine și-mi spune că m-a văzut în cartea de telefoane și dorește să facă un bussines cu mine. Nu! Dar trebuie să știi niște lucruri. Când socializezi cu cineva nu poți să stai pe telefon de exemplu. Că ăla în secunda doi a terminat cu tine”, a explicat femeia de afaceri.

Un alt aspect atunci când vreți să deschideți un subiect legat de o afacere este să cunoașteți subiectul. ”Și când vorbești cu el trebuie să știi ce să vorbești. Nu poți vorbi tâmpenii de genul: plouă afară. Și te ajută foarte mult să ai un subiect de discuție documentat și pe care se vede că îl stăpânești”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

Pe de altă parte, Amalia Năstase a povestit că poate unul dintre cele mai importante sfaturi primite au fost de la Anastasia Soare. ”De la Anastasia Soare am primit un sfat important. De la ea am învățat că nu trebuie să existe frică în ceea ce vrei să faci din punct de vedere profesional.

Și mi-a spus că avea impresia că e nebună să aibă atâta curaj. Și am învățat că trebuie să ai curaj orice ar spune lumea din jurul tău și să nu cedezi. Pentru că poți ajunge în niște situații în care nu credeai că poți ajunge, dar trebuie să nu îți fie frică. Să nu te iei după oamenii din jur”, a mai spus ea.