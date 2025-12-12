Amalia Năstase dezvăluie ce sfânt o protejează: Îi cer ce vreau eu și-mi dă

Fosta soție a lui Ilie Năstase, Amalia, a povestit la un podcast faptul că există un sfânt care o ajută mereu. Este vorba despre Fecioara Maria, care îi dă chiar și loc de parcare.

Fosta soție a tenismenului a explicat că ea este mereu protejată de divinitate, care o ajută mereu. De altfel a mai spus că această este o modalitate prin care nu se simte singură. ”Fecioara Maria, mie mi se pare că ne protejează foarte mult pe noi și pe familia noastră. Eu îi cer tot ce vreau eu în viață, eu îi cer și îmi dă. Chiar și un loc de parcare, eu îi cer și îmi dă. Trebuie să știi tot timpul că e cineva care te ajută nu poți să fii singur.

Eu am prieteni care sunt și agnostici și nu cred în Dumnezeu și atei… Și eu mereu le spun: ”Măi, dar tu ești singur, ești tu cu tine când se întâmplă ceva”. Eu mereu îl am pe Dumnezeu și tot timpul m-a ajutat. Îl rog să mă ajute și să trec cu bine noaptea și să mă ierte pentru greșelile făcute de-a lungul zilei”, a spus ea.

Femeia de afaceri a mai explicat și care este rețeta pentru o căsnicie de succes. Doar că nu toată lumea o poate accesa. ”Ne iubim foarte mult, avem încredere unul în celălalt și ne respectăm foarte mult. Și suntem acolo unul pentru celălalt.

Noi nu ne gândim niciodată dacă el ar vorbi cu alta sau invers. Dacă se întâmplă și te îmbogățești foarte tare, unul dintre ei și te gândești că poate te lasă”, a explicat Amalia Năstase.

Aceasta a continuat și a explicat că tipul acesta de relație este greu de construit. ”Dacă nu există această iubire. Lucrurile astea se pot întâmpla. Pentru că dacă nu te leagă iubirea, lucrurile astea se pot întâmpla la orice stimul extern.

Și pe noi ne leagă mai mult decât orice iubirea. Când ai lucrul acesta emani așa o liniște. Orice ți s-ar întâmpla. Nici nu avem milioane, dar ce avem noi ar da foarte mulți să aibă”.