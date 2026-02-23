Amalia Năstase își dă cu părerea despre „ura” din social media: intrăm doar ca să jignim ca să ne simțim bine

Amalia Năstase a explicat la un podcast de ce crede că este atât de multă ură în social media. Aceasta spune oamenii au impresia că dacă vr jigni un alt om vor deveni fericiți, dar consideră că această ipoteză este falsă.

Fosta soție a lui Ilie Năstase spune că oamenii au impresia că spunând lucruri urâte altora vor fi mai fericiți. Dar acest lucru nu este sub nicio formă adevărat. ”Intrăm pe social media ca să jignim pe cineva și gata ne-am hrănit orgoliul că am făcut și noi pe cineva să sufere în ziua respectivă și gata suntem fericiți.

Păi nu sunteți fericiți. Că nu cred că cineva dintre cei care jignesc oamenii pe internet au o viață fericită”, a spus femeia de afaceri.

O altă constatare a Amaliei Năstase a fost aceea că în România, valul de ură pare să fie mai exacerbat decât prin alte părți. Mai exact există acest curent și peste hotare, cu toate acestea, pe plaiurile mioritice pare să fie dus cumva la extrem.

”La noi, sper să nu se supere foarte multă lume, dar eu mă uit și pe afară. Și pe afară se face mișto, e răutatea pe care ți-o dă ideea de anonimat. Dar la noi e groasă”, a explicat aceasta.

Femeia de afaceri a făcut referire și la cum se comportă fetele tinere în online, dar și la modul în care sunt tratate doamnele de vârsta ei. ”Și fetele astea tinere, imediat cu cuvintele alea dure.

Și astea ca mine, care au o anumită vârstă și care ar trebui să moară deja, care de ce sunt grase, care nu știu ce. Zici că ești pe banii lor. Dar e un hate foarte acut la noi”, a mai spus Amalia Năstase.