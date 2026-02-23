Monden

Amalia Năstase își dă cu părerea despre „ura” din social media: intrăm doar ca să jignim ca să ne simțim bine

Comentează știrea
Amalia Năstase își dă cu părerea despre „ura” din social media: intrăm doar ca să jignim ca să ne simțim bineAmalia Năstase, președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald România Sursa foto Arhiva personală
Din cuprinsul articolului

Amalia Năstase a explicat la un podcast de ce crede că este atât de multă ură în social media. Aceasta spune oamenii au impresia că dacă vr jigni un alt om vor deveni fericiți, dar consideră că această ipoteză este falsă.

Amalia Năstase, pledoarie pentru fericire

Fosta soție a lui Ilie Năstase spune că oamenii au impresia că spunând lucruri urâte altora vor fi mai fericiți. Dar acest lucru nu este sub nicio formă adevărat. ”Intrăm pe social media ca să jignim pe cineva și gata ne-am hrănit orgoliul că am făcut și noi pe cineva să sufere în ziua respectivă și gata suntem fericiți.

Sursă instagram

Păi nu sunteți fericiți. Că nu cred că cineva dintre cei care jignesc oamenii pe internet au o viață fericită”, a spus femeia de afaceri.

La noi, mai rău ca la alții

O altă constatare a Amaliei Năstase a fost aceea că în România, valul de ură pare să fie mai exacerbat decât prin alte părți. Mai exact există acest curent și peste hotare, cu toate acestea, pe plaiurile mioritice pare să fie dus cumva la extrem.

Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii
Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii

”La noi, sper să nu se supere foarte multă lume, dar eu mă uit și pe afară. Și pe afară se face mișto, e răutatea pe care ți-o dă ideea de anonimat. Dar la noi e groasă”, a explicat aceasta.

”Zici că ești pe banii lor”

Femeia de afaceri a făcut referire și la cum se comportă fetele tinere în online, dar și la modul în care sunt tratate doamnele de vârsta ei. ”Și fetele astea tinere, imediat cu cuvintele alea dure.

Și astea ca mine, care au o anumită vârstă și care ar trebui să moară deja, care de ce sunt grase, care nu știu ce. Zici că ești pe banii lor. Dar e un hate foarte acut la noi”, a mai spus Amalia Năstase.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:02 - Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
13:50 - Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii
13:44 - Germania înăsprește controalele medicale. Angajații și-ar putea pierde facilitățile
13:39 - Ce s-a întâmplat la Revoluție. Stejărel Olaru: A fost o preluare de putere, regizată de Moscova
13:32 - Evenimente de Dragobete. Târguri, concerte și spectacole pentru îndrăgostiți
13:23 - Polonia a reținut un cetățean din Belarus pentru activități de spionaj

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale