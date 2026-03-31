Cât costă „lipsa de respect” online față de Putin. Pedepse și amenzi stabilite de instanțele rusești

În Rusia, criticarea președintelui Vladimir Putin pe internet a devenit o acțiune costisitoare. Instanțele rusești aplică amenzi considerabile și, în anumite cazuri, pedepse suplimentare pentru ceea ce autoritățile definesc drept „lipsă de respect” față de șeful statului, informează united24media.com.

Instanțele din Rusia și din Crimeea temporar ocupată au înregistrat cel puțin 391 de cazuri legate de „lipsa de respect” online față de președintele Vladimir Putin. Cel puțin 379 de persoane au fost afectate, potrivit publicațiilor locale. Persoanele vizate variază de la studenți și personal de întreținere, până la lucrători care gestionează canale Telegram cu doar câțiva abonați.

Printre exemplele menționate se numără un student din Crimeea, amendat cu aproximativ 616 dolari după ce un videoclip în care vorbea nepotrivit pe chat a ajuns la poliție, distribuit de activiști pro-guvernamentali.

Un alt caz implică un producător de momeli de pescuit, a cărui audiență pe Telegram era de doar 15 abonați. Acesta a primit o amendă de circa 369 de dolari pentru videoclipuri în care folosea un limbaj vulgar la adresa lui Putin.

Printre exemple se numără o femeie de serviciu din Stavropol, amendată cu aproximativ 616 dolari după ce o colegă i-a raportat mesajele la poliție. O altă femeie din Crimeea a fost amendată cu 369 de dolari pentru un clip editat din „Simpsons”, folosit pentru a-l batjocori pe Putin.

Raportul relevă că doar șase dintre cele 391 de protocoale au fost returnate poliției, iar 28 de cazuri au fost închise fie din cauza expirării termenelor legale, fie pentru că fapta nu constituia infracțiune.

Cele mai mici amenzi au vizat apelative precum „hoț” sau „ucigaș” la adresa lui Putin, în timp ce unele cazuri grave au dus la sancțiuni de până la 3.079 de dolari. Printre acestea se numără un fost parlamentar local urmărit penal repetat pentru postări critice la adresa calităților personale ale președintelui.

De asemenea, pedepsele nu se limitează la amenzi. Unele persoane au primit până la 10 zile de arest pentru graffiti sau expresii publice considerate blasfemii la adresa lui Putin, semnalând o escaladare clară a măsurilor împotriva criticilor, indiferent de amploarea publicului.

Analiza cazurilor de „lipsă de respect” online la adresa lui Vladimir Putin arată că sancțiunile financiare impuse cetățenilor variază între 62 și 3.079 de dolari, cele mai frecvente fiind între 369 și 616 dolari. Unul dintre primele cazuri a dus la o amendă de aproximativ 369 de dolari pentru că l-a făcut pe Putin „prost”.

Aceste pedepse nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un model mai amplu de înăsprire a represiunii în Rusia. Controalele legale, ideologice și tehnologice funcționează simultan, iar legislația recentă demonstrează o consolidare suplimentară a puterii statului: combinarea politicii penitenciare stricte cu poliția ideologică și supravegherea digitală.

Împreună, aceste măsuri conturează un sistem coercitiv modern, menit să izoleze opoziția, să incrimineze nonconformismul și să extindă capacitățile de supraveghere ale Kremlinului. Ele includ structuri de detenție mai severe, reminiscent de metodele de securitate sovietice, restricții care vizează comportamente considerate „subversive” și utilizarea pe scară largă a programelor spyware.

În practică, acest cadru legal extins consolidează instrumentele deja existente împotriva disidenței, oferind autorităților mai multă libertate de manevră pentru a pedepsi, urmări și clasifica grupurile vizate. Mai exact, aceste măsuri formează un sistem unitar: izolare mai strictă, limitarea convingerilor și reducerea spațiului privat pentru cetățenii ruși.