Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Locuințe lovite la Odesa, un mort la Sevastopol

Dronele lansate de Rusia au vizat mai multe orașe din Ucraina, provocând distrugeri în zone rezidențiale și afectând infrastructura, în timp ce autoritățile ruse au raportat, la rândul lor, victime în urma unor atacuri ucrainene, potrivit Reuters.

Mai multe drone au lovit clădiri rezidențiale din Odesa, oraș-port la Marea Neagră, unde au izbucnit incendii și au fost raportate victime. Autoritățile locale au transmis că mai multe imobile au fost afectate în urma atacului.

„Au fost înregistrate pagube la două blocuri de locuinţe înalte, la o altă clădire de locuinţe din centrul istoric al oraşului, precum şi la locuinţe private. Au izbucnit incendii, dar au fost repede stinse”, a scris pe Telegram Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare a oraşului.

În urma loviturilor, trei persoane au fost rănite, dintre care două au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital. Imagini apărute în mediul online surprind apartamente cuprinse de flăcări la etajele superioare ale blocurilor. De asemenea, fragmente de drone ar fi căzut inclusiv în zona centrală a orașului.

Odesa rămâne una dintre țintele frecvente ale atacurilor, având un rol strategic important pentru exporturile Ucrainei.

Lovituri cu drone au fost semnalate și în Liov, în apropiere de granița cu Polonia. Aici a fost afectat sediul local al serviciului de securitate SBU, iar pagubele produse sunt semnificative, potrivit autorităților regionale. Totodată, fragmente de drone au căzut în mai multe zone ale orașului.

În regiunea Volîn, un atac asupra unei instalații energetice a lăsat fără curent electric aproximativ 30.000 de gospodării, după cum a transmis guvernatorul regional.

Autoritățile ruse au anunțat, la rândul lor, consecințele unor atacuri ucrainene cu drone. În Sevastopol, un bărbat și-a pierdut viața în urma unei lovituri produse în timpul nopții.

„Un bărbat care se afla într-o casă dintr-un cartier (...) a decedat în urma atacului lansat de forţele armate ucrainene”, a scris pe Telegram Mihail Razvoiaev, guvernatorul oraşului Sevastopol, un important port din Crimeea, anexată în 2014.

Alte două persoane au fost rănite în același atac, potrivit autorităților locale. „Forţele de apărare aeriană şi flota noastră din Marea Neagră au respins atacul forţelor armate ucrainene. În total, 27 de drone au fost doborâte”, a adăugat el.

Tot în Rusia, în regiunea Stavropol, apărarea antiaeriană a „doborât mai multe drone” în timp ce „respingea un atac lansat de drone inamice care viza zona industrială din Nevinnomissk”, a anunţat guvernatorul Vladimir Vladimirov. În paralel, autoritățile ucrainene au confirmat că trei persoane au fost rănite la Odesa în urma atacurilor asupra unui cartier rezidențial, în contextul intensificării loviturilor aeriene din ultimele ore.