Cum poți contesta o amendă de la radar și ce motive poți invoca

Cum poți contesta o amendă de la radar și ce motive poți invoca
Unul dintre pricipalele motive care poate fi invocat atunci când se contestă o amendă de la radar este distanța dintre mașină și cea a radarului. Mai exact în fiecare manual pentru astfel de dispozitive sunt prevăzute și astfel de distanțe.

Contestarea amenzii prin prisma distanței

În captura de ecran care este atașată amenzii puteți observa și care este distanța între autovehicul și aparatul radar. Practic așa se poate invoca nelegalitatea amenzii, dacă distanța în care s-a realizat măsurarea vitezei este mai mare decât cea din manualul ethnic al radarului.

Spre exemplu, dacă s-a constata depăsirea vitezei, iar distanța de măsurare a fost de 243, în contextul în care în manual aceasta este prevăzută la 150 de metri, atunci amenda poate fi anulată.

TruCAM cu manual de utilizare în engleză

În ceea ce privește aparatul de radar TruCAM, acesta este un cinemometru laser (LADAR, LIDAR). Pentru a putea fi utilizat, aparatul mai sus menționat trebuie verificat și omologat de către Biroul român de Metrologie Legală. Articolul 3.3.1 din Norma din 2005 prevede că cinemometrele prezentate la încercări pentru obţinerea aprobării de model trebuie să fie însoţite de un manual de utilizare. Acesta va fi acceptat odată cu acordarea aprobării de model pentru cinemometru.

radar

radar / sursa foto: dreamstime.com

Manualul trebuie să permită înţelegerea şi identificarea tuturor funcţiilor pe care le poate îndeplini aparatul. Practic textul de lege prevede ca acest tip de dispozitiv să aibă un manual de utilizare care trebuie aprobat de Biroul de Metrologie. Culmea este că pe internet un astfel de manual nu este pus la dipoziție în limba română. Acesta se găsește doar în limba engleză. Acest lucru poate fi folosit într-o astfel de speță, după cum susțin juriștii.

Distanțe manual și pe trepied

De asemenea, se precizează că distanța dintre autovehiculul vizat și cinemometru trebuie să fie între cel puțin 15 m și cel mult 80 m. Asta dacă aparatul este utilizat manual. La montarea sa pe trepied, distanța trebuie să fie de cel puțin 15 m și cel mult 90 m.

