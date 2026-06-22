Valurile de căldură care afectează tot mai des Europa îi determină pe fermieri să găsească soluții pentru protejarea animalelor. În fermele avicole din Germania, una dintre metodele care câștigă popularitate în timpul verii este așa-numita „înghețată pentru găini”, o alternativă simplă menită să ajute păsările să suporte mai ușor temperaturile ridicate, potrivit Agrarheute.

Spre deosebire de desertul cunoscut de oameni, această „înghețată” este pregătită din ingrediente potrivite pentru alimentația păsărilor.

Fermierii congelează în apă diferite legume și verdețuri, obținând blocuri de gheață care sunt apoi amplasate în spațiile unde sunt crescute găinile.

Printre ingredientele utilizate cel mai frecvent se numără mazărea, castraveții, frunzele de salată și plantele aromatice. Odată înghețate, acestea devin o sursă de răcorire pentru păsări în orele cele mai călduroase ale zilei.

Pe lângă efectul de diminuare a stresului termic, blocurile de gheață au și un rol suplimentar.

Pentru a ajunge la hrană, găinile sunt nevoite să ciugulească treptat ingredientele prinse în gheață, ceea ce le oferă o activitate care le menține ocupate pentru mai mult timp.

Metoda nu necesită echipamente speciale. Fermierii folosesc recipiente obișnuite, de la boluri și tăvi până la găleți, în funcție de numărul păsărilor și de cantitatea de hrană dorită.

După congelare, rezultă blocuri de gheață cu ingrediente distribuite uniform, care pot fi consumate pe parcursul mai multor ore.

Experții în creșterea păsărilor spun că astfel de soluții trebuie considerate doar un ajutor suplimentar în perioadele caniculare. Hidratarea corespunzătoare, accesul permanent la apă proaspătă, zonele umbrite și o ventilație eficientă rămân factorii decisivi pentru menținerea sănătății păsărilor.

Pe măsură ce temperaturile extreme devin tot mai frecvente, fermierii caută metode inovatoare pentru a reduce impactul caniculei asupra animalelor, iar „înghețata pentru găini” este una dintre ideile care și-a făcut rapid loc în gospodăriile și fermele avicole din Germania.