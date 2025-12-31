Cum l-a făcut Jose Mourinho să plângă pe Cristiano Ronaldo. Moment de maximă tensiune

Luka Modrici, mijlocaşul echipei AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a povestit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut să plângă pe portughezul Cristiano Ronaldo în perioada petrecută la clubul „galactic”. Reproșurile au fost legate de marcajul slab pe care atacantul l-a făcut asupra unui adversar.

Într-un interviu acordat publicaţiei Corriere della Sera, mijlocașul croat, vicecampion mondial, a explicat că Mourinho a fost cel mai dur antrenor şi că tehnicianul lusitan l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar.

„L-a criticat dur pentru că şi-a lăsat liber adversarul pe care trebuia să-l ţină, nu a alergat după el la o fază. Mourinho era foarte direct cu jucătorii, dar este sincer”, a spus Luka Modric.

„Îi trata la fel pe Sergio Ramos şi pe noul venit: dacă avea ceva să-ţi spună, o spunea. Şi Allegri este la fel: îţi spune în faţă ce este bine şi ce este rău. Onestitatea este fundamentală”, a mai afirmat Modric, care a adăugat că pentru el, Mourinho este „special, și ca antrenor, dar şi ca persoană”. Portughezul a fost cel care l-a vrut neapărat pe „Santiago Bernabeu”. Modrici a ajuns la Real, în 2012, de la Tottenham.

„El a fost cel care m-a vrut la Real Madrid. Fără Mourinho, nu aş fi ajuns niciodată la Madrid. Regret că l-am avut doar pentru un sezon”, a declarat Modrici.

„Mă simt mai apropiat de Cristiano pentru că am jucat cu el, a fost coechipierul meu la Real Madrid şi vă asigur că nu este doar un fotbalist grozav; este o persoană incredibilă. Oamenii nu ştiu asta, dar are o inimă imensă, mereu dispus să-i ajute pe ceilalţi. Şi este un om simplu şi normal”, a mai spus croatul pentru sursa citată.