La Liga: Real Madrid, victorie în fața celor de la FC Sevilla, 2-0. Mbappe a făcut spectacol pe Bernabeu

Real Madrid a câștigat sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, în fața formației FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga. Meciul s-a disputat pe stadionul Santiago Bernabeu.

Real Madrid a deschis scorul în minutul 38, când Jude Bellingham a finalizat din pasa lui Rodrygo.

Deși gazdele au controlat jocul, Sevilla a avut momente bune și a pus presiune, însă partida s-a înclinat decisiv în favoarea madrilenilor în minutul 68, după ce Marcao a fost eliminat, lăsând formația andaluză în inferioritate numerică.

Avantajul Realului a fost consolidat pe finalul partidei, în minutul 86, când Kylian Mbappe a transformat o lovitură de la 11 metri, stabilind scorul de 2-0. Golul a avut o semnificație specială, deoarece atacantul francez a ajuns la 59 de reușite marcate într-un singur an pentru Real Madrid, egalând astfel recordul deținut de Cristiano Ronaldo.

Cu doar câteva minute înainte de fluierul final, în minutul 89, madrilenii au mai primit un penalty, după o fază în care Jude Bellingham a fost implicat în careu, însă arbitrul a revenit asupra deciziei inițiale în urma analizei, astfel că scorul a rămas neschimbat până la finalul meciului.

Succesul Realului a fost susținut și de prestația portarului Thibaut Courtois, care a avut mai multe intervenții decisive și a menținut poarta în momentele dificile ale partidei. În urma acestei victorii, Real Madrid a acumulat 42 de puncte și s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona, care are 43 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Real Madrid i-ar putea găsi înlocuitor lui Vinicius Junior, în cazul în care brazilianul părăsește clubul, iar ținta madrilenilor este Kenan Yildiz, mijlocașul în vârstă de 18 ani de la Juventus, evaluat la 100 de milioane de euro.

Vinicius Junior mai are contract cu Real Madrid până în 2027, însă negocierile pentru prelungirea acordului nu au avut succes până în prezent, din cauza pretențiilor financiare ridicate ale jucătorului. În eventualitatea unui transfer, Yildiz ar putea fi adus ca soluție de perspectivă pentru atacul „galacticilor”.