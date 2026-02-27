Cum funcționa rețeaua de trafic de persoane din spatele clubului The Buddhist. 11 persoane au fost reținute

Ancheta DIICOT scoate la iveală detalii despre modul în care funcționa clubul The Buddhist din București. Tinere erau atrase cu promisiunea că vor intra în lumea modelingului, însă ajungeau să fie exploatate sexual, drogate și controlate printr-un sistem conceput pentru a maximiza profiturile rețelei. În acest dosar, unsprezece persoane au fost reţinute, iar alte patru plasate sub control judiciar, după percheziţii efectuate în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ilfov şi Ialomiţa.

Potrivit procurorilor, tinerele erau chemate la interviuri și puse să semneze contracte fără a li se explica realitatea din spatele clubului. Odată intrate în local, acestea descopereau că trebuiau să întrețină relații sexuale cu clienții pentru a-și câștiga existența.

„Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simțit nevoită să mă adaptez situației, deși nu știam nimic din ce trebuie să fac sau cum, nu știam nimic. Până în momentul respectiv, niciodată nu mai întreținusem relații sexuale contra cost”, a mărturisit una dintre victime.

Tânăra avea 18 ani când s-a angajat în 2018 și a fost nevoită să întrețină relații cu primul client chiar în prima noapte. În urma favorurilor sexuale, aceasta a primit 1.500 de lei.

Accesul în club se făcea după achitarea unei taxe de 200–300 de lei. Clienții erau obligați să cumpere cocktailuri pentru fete, la fiecare 15 minute, în valoare de 120 de lei.

„Intrarea în club este liberă, în sensul că oricine de pe stradă poate intra, contra unui tarif de 200 sau 300 de lei, în funcție de decizia conducerii”, a arătat victima, potrivit rechizitoriului.

Tânăra le-a spus anchetatorilor că în club fetele erau obligate să adune cartonașe pentru fiecare băutură comandată de clienți și să le predea la finalul serii managerului. Fiecare fată trebuia să strângă cel puțin cinci cartonașe, iar dacă nu reușea, diferența era dedusă din câștigurile obținute în camere.

„Eu așa am făcut vreo 3 luni de zile, zi de zi, adică am plătit din banii mei. Am plătit chiar și 20 de cocktailuri. De obicei, banii primiți de la clienți în camere, în urma întreținerii relațiilor sexuale rămân în integralitate fetelor”, a mărturisit ea.

Conform datelor din dosar, tinerele erau și drogate. Substanțele ar fi fost aduse de un bodyguard și vândute atât fetelor, cât și clienților, consumul având loc exclusiv în băi sau camerele intime.

„După ce a consumat paharul de tequila, s-a simțit diferit față de cum se simțea de obicei când consumam alcool. S-a simțit foarte euforică și agitată în același timp”, a relatat o altă victimă.

În timpul perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins cu 17 doze de cocaină și, ulterior, la una dintre adrese, a fost găsită o cantitate de aproximativ 1 kilogram de substanță pulverulentă, posibil cocaină.

DIICOT a identificat o structură pe trei paliere: conducere, administrare și execuție. În vârful rețelei se afla actorul Vlad Marinescu, considerat principalul beneficiar al sumelor provenite din prostituție.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au obținut până în februarie 2026 câștiguri de peste 19,5 milioane de lei din exploatarea sexuală a victimelor, la care se adaugă și alte sume în numerar.

Banii erau colectați prin Fundația Babylonia Solutions și transferați către firme controlate de membri ai grupării, conform rechizitoriului.

„La data de 26 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 4 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor. În sarcina unuia dintre inculpaţi s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc”, anunţă, vineri dimineaţă, DIICOT, într-un comuniat de presă.