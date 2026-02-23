Romina Gingașu, menționată într-un dosar de prostituție. Ce alte vedete sunt pe listă

Romina Gingașu, soția tânără a miliardarului italian Piero Ferrari, care deține 10% din acțiunile Scuderiei Ferrari, apare în ancheta „prostituție cu vedete” din România, conform informațiilor publicate de România TV.

În centrul anchetei se află mai multe persoane suspectate de proxenetism, iar una dintre acestea, Dumitru Mirela Alexandra, a primit restricții legale, inclusiv interdicția de a contacta martorii sau participanții implicați în comiterea infracțiunilor. Printre aceste persoane se numără și Romina Gingașu, ceea ce a atras imediat atenția presei.

De-a lungul ultimilor ani, Romina Gingașu a fost implicată în mai multe scandaluri mediatice. În paralel, ea a dezvoltat activități semnificative în sectorul imobiliar, ocupându-se în special de tranzacții în zonele de lux ale Capitalei. Gingașu a declarat că își planifică achizițiile în momente strategice ale pieței, profitând de fluctuațiile acesteia pentru a maximiza valoarea investițiilor.

Cartiere precum Floreasca și zona de Nord au fost principalele sale arii de interes, iar valoarea totală a tranzacțiilor imobiliare realizate într-o perioadă scurtă a depășit 10 milioane de euro, potrivit sursei citate.

Specialiștii în domeniul imobiliar au explicat faptul că astfel de investiții presupun o cunoaștere atentă a pieței și o capacitate de anticipare a tendințelor. În cazul Rominei Gingașu, poziția socială și legăturile de familie au facilitat accesul la proiecte de lux, permițându-i să desfășoare aceste afaceri într-un ritm alert și într-un segment de piață extrem de competitiv.

De asemenea, perioada pandemiei de COVID-19 a creat oportunități de achiziție la prețuri mai reduse, ceea ce a fost exploatat pentru consolidarea portofoliului imobiliar.

Dosarul „prostituție cu vedete” continuă să fie instrumentat de autoritățile române, care urmează să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate. Ancheta include audieri, colectarea de probe și interdicții legale care vizează interacțiunea suspectului cu martorii și alte persoane implicate în anchetă.