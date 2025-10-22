Social

Cum arată România pe o hartă publicată de Harvard și de ce contează

Cum arată România pe o hartă publicată de Harvard și de ce contează
Harta realizată de Harvard surprinde distribuția populației în Europa, România fiind evidențiată prin puncte roșii semnificative în sud și est. Cercetătorii de la Universitatea americană au folosit date detaliate pentru a crea o imagine clară a concentrațiilor urbane și rurale. Potrivit publicației sârbe Blic, cele mai mari densități de populație se află în Germania.

Harvard, distribuția populației în România și Europa

Cercetătorii de la Harvard au publicat o hartă detaliată a Europei, care ilustrează densitatea populației pe întreg continentul. Fiecare punct roșu reprezintă o localitate cu peste 1.000 de locuitori, oferind o perspectivă vizuală intuitivă asupra zonelor dens populate și celor cu populație redusă.

Publicația sârbă Blic a specificat că cele mai mari densități se regăsesc în Germania, Benelux și în Italia, unde orașele mici sunt foarte numeroase. În România, densitatea punctelor roșii este mai redusă în multe regiuni, dar rămâne semnificativă în sud și est.

Harta a fost creată în urma recensământului din 2021

Această hartă a fost realizată pe baza rețelei armonizate de celule de 1 km², creată pentru prima dată la nivelul Uniunii Europene în urma recensământului din 2021. Harta permite analizarea distribuției rezidențiale a celor aproximativ 455,7 milioane de persoane din UE.

Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată
Guvernul schimbă harta României

Harvard utilizează astfel un model comparabil și uniform pentru toate țările europene, oferind cercetătorilor și autorităților un instrument precis de evaluare a densității populației. Harta realizată de Harvard evidențiază clar zonele dens populate din România, în special sudul și estul țării, comparativ cu regiunile mai puțin populate din nord și vest.

Distribuția evidențiază contrastul dintre zonele aglomerate și cele cu puține locuitori

Conform Eurostat, aproximativ 64,5% dintre locuitorii UE trăiau în celule cu cel puțin 1.000 de persoane pe km. Celulele cu densitate foarte mare (≥5.000 persoane/km²) reprezentau doar 0,7% din totalul celulelor populate, dar adăposteau peste 27% din populație. Această distribuție evidențiază contrastul dintre zonele urbane extrem de aglomerate și regiunile rurale mai rarefiate.

Harta oferă o imagine clară nu doar pentru cercetători, ci și pentru planificatori urbani și autorități, care pot folosi aceste informații pentru decizii privind infrastructura, transportul și servicii publice.

De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
Tinerețe fără bătrânețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!
