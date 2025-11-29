Monden

Cum ar îmbrăca-o Giovanni Becali pe Oana Țoiu: Reprezinți imaginea țării

Cum ar îmbrăca-o Giovanni Becali pe Oana Țoiu: Reprezinți imaginea țăriiOana Țoiu. Sursă foto: gov.ro
Giovanni Becali a declarat că este dezamăgit de modul în care diplomația românească reprezintă imaginea țării noastre în străinătate. Impresarul a criticat modul în care ministrul de Externe, Oana Ţoiu, s-a prezentat la ultima vizită la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Am văzut-o pe Oana Ţoiu, de la Externe, la Casa Albă cu Marco Rubio. Ăla îmbrăcat la patru ace, iar ministra noastră… Să nu vezi tu un toc, o haină elegantă. Ministra noastră era ca o fată care venea de la țară ca să dea situația României în ceea ce privește NATO”, a spus Becali în emisiunea Giovanni Show, de la Fanatik.

„Înțeleg, n-ai costum de 10.000 de euro”

Becali și-a extins critica și la alți politicieni, spunând că mulți dintre ei nu acordă atenție ținutei atunci când apar la talk-show-uri sau emisiuni de televiziune.

Giovanni Becali

„Văd mulți politicieni care vin în emisiuni, la Gâdea, la Ciutacu. Sunt față în față, unu la unu cu moderatorul și stau picior peste picior. Înțeleg, n-ai costum de 10.000 de euro, dar să ai măcar un nod civilizat, frumos făcut la cravată și niște ciorapi care să vină până la genunchi. Pentru că, dacă stai picior peste picior, pantalonul se duce mai sus și se vede bucata asta albă de picior, gamba”, a adăugat el.

Cinci țări care și-au schimbat recent denumirea. Motivele sunt uluitoare
Cum a apărut manevra Heimlich. Diferența dintre viață și moarte prin sufocare în câteva zeci de secunde
Standardele lui Becali din Italia

Becali a spus că în alte țări, precum Italia, astfel de apariții ar fi de neacceptat:  „Dacă ai vedea în Italia ce vezi la noi, ar închide emisiunea. Vezi un politician în Italia fără nodul la cravată făcut ca lumea, fără ciorapi… închide emisiunea. Berlusconi, chiar și la 80 de ani, venea tot cu ciorapi. Măcar în situațiile astea, când vrei să reprezinți imaginea țării, să ai grijă cum te îmbraci”,.

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
