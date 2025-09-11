Monden Dana Budeanu despre Oana Țoiu: Nu ai cum să bei bere și să nu râgâi! Ministra de Externe, ironizată







Dana Budeanu, cunoscută pentru replicile acide, a făcut la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, o analiză a gesturilor ministrei de Externe Oana Țoiu. Aceasta a fost surprinsă bând bere la meciul echipei națioanle de fotbal. Desfășurat la București, împotriva Canadei, pierdut de România cu 3-0.

Savurosul dialog a plecat de la momentul în care Oana Țoiu, cu mâna în șold, bea o bere pe stadion. “Este vorba despre gest. Nu ai voie, nu ai cum să faci așa ceva! O bei la tine acasă, în baie, în secret. Punctul unu: ești femeie! Doi: bei bere, râgâi! Nu ai cum să bei bere și să nu râgâi! Nu faci așa ceva. Este ca și când te pui la masă, am spus de 100 de ori asta, te pui la masă și mănânci un ciolan cu fasole. Nu există așa ceva, toate astea le faci, ca femeie, în secret.”, a spus Dana Budeanu.

Întrebată de Victor Ciutacu dacă ea a băut bere vreodată, a replicat scurt: Nu! Nici măcar în intimitate? a insistat jurnalistul. “Nu, niciodată! Ce înseamnă intimitate? În intimitate ești altul? Dacă tot m-ai întrebat, gândește-te că eu ca femeie iau cu mâna un mic, îl bag în muștar și mușc din el. Cum arăt?”, a răspuns Budeanu. După aia stingi cu bere, dacă te arde pe mațe, i-a replicat Ciutacu. Ceea ce a provocat-o pe Dana Budeanu să continue: “Numai cuvintele pe care le folosești... Ce înseamnă că te arde pe mațe? Noi nu vorbim despre mațe, noi suntem fete. Aici este vorba despre altceva: ești femeie, ești ministru, nu bei bere în public", a concluzionat în emisiunea de la România TV.

Prima întrebare care s-a pus la acel moment a fost dacă berea era cu alcool. S-a dovedit că nu, dar specialiștii susțin că se râgâie și de la bere fără alcool.

„Organizatorul a pus la dispoziția spectatorilor bere fără alcool, oferită de sponsor, și gin fără alcool. De asemenea, în cadrul ședinței de cooperare organizată înaintea evenimentului sportiv, organizatorul a informat autoritățile relevante cu privire la aceste aspecte. Cu toate acestea, jandarmii au efectuat verificări suplimentare în spațiile arenei și nu au fost depistate băuturi alcoolice”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Până la ora publicării acestui material nu a existat o reacție din partea Oanei Țoiu. Dacă ea va veni, o vom reproduce integral.