International

Cum a fost salvat AJ de la Backstreet Boys. Fiica sa de 4 ani l-a trezit din beție

Comentează știrea
Cum a fost salvat AJ de la Backstreet Boys. Fiica sa de 4 ani l-a trezit din bețieConsum de alcool. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Faima, dar și banii au afectat pe mulți dintre artiștii internaționali. AJ de la Backstreet Boys a povestit că era în patima alcoolului până când fiica lui ”i-a dat trezirea”.

AJ pus în dificultate de fiica sa

Multe dintre vedetele internaționale au picat în patima alcoolului și în cea a drogurilor. Unii și-au pierdut chiar viața din aceste pricini. Unii au reușit să rămână pe linia de plutire, în timp ce alții au fost scoși din astfel de situații de cei apropiați. AJ de la BSB a fost unul dintre cei care se încadrează în ultima categorie.

”O să rămân în istorie ca omul care a spus: fata mea mi-a salvat viața. Am făcut un show în Miami. După care am plecat la o petrecere pe un iaht. Am băut. Știi în mintea mea ca un om cu adicții îmi spuneam că o să beau o cafea. Ca să maschez mirosul. Dacă fac asta și asta nimeni nu se va prinde. Dar am zburat acasă, miroseam ca o bodegă, nu dormisem de două zile. M-am dus la fiica mea cea mică să o iau în brațe. Și nu a vrut să mă ia în brațe”, a povestit cântărețul.

Ucis din cauza unei bârfe. Detalii despre crima de lângă Veneţia, unde un moldovean a fost împuşcat de un poliţist
Ucis din cauza unei bârfe. Detalii despre crima de lângă Veneţia, unde un moldovean a fost împuşcat de un poliţist
Cine este și cât câștigă omul din umbra lui Nicușor Dan, care îi gestionează cele mai delicate momente
Cine este și cât câștigă omul din umbra lui Nicușor Dan, care îi gestionează cele mai delicate momente

”Nu miroși a tatăl meu”

Însă ce a urmat după l-a marcat pe artist. Asta pentru că fiica lui i-a spus ceva la care nu s-ar fi așteptat niciodată. ”Și am întrebat-o: ”ce e draga mea”. Și mi-a spus ”nu miroși ca tatăl meu”.

Și niciodată în viața mea nu am simțit așa ceva. Și chiar a doua zi m-am dus la o întâlnire la un grup de suport și de atunci, iată-mă azi, 4 ani și jumătate mai târziu”, a mai povestit artistul.

”Mi-a schimbat viața”

Cântărețul a povestit că acela a fost momentul în care s-a trezit la propriu și din băutură și din acele obiceiuri. ”Exact acel moment mi-a schimbat viața și de aceea voi rămâne în istorie ca omul căruia fiica lui i-a salvat viața.

Eu împărtășesc povești din trecutul meu cu fiicele mele. Vreau ca ele să știe că acesta a fost tati. Și sper să nu meargă niciodată pe această cărare. Nu m-au mai văzut niciodată beat și sper să nu o facă și acest lucru este unul grozav”.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Ucis din cauza unei bârfe. Detalii despre crima de lângă Veneţia, unde un moldovean a fost împuşcat de un poliţist
19:03 - Exclusiv. FEPAM și nevoia de coerență în sănătate. De ce contează pentru viitorul sistemului medical din România
18:55 - Dezertare, în interiorul puterii de la Teheran. Apel, pentru intervenția SUA
18:49 - Temu, sub investigație în Turcia. Autoritățile verifică activitățile retailerului online
18:37 - Cine este și cât câștigă omul din umbra lui Nicușor Dan, care îi gestionează cele mai delicate momente
18:30 - Cum a fost salvat AJ de la Backstreet Boys. Fiica sa de 4 ani l-a trezit din beție

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale