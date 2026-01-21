Cum a fost salvat AJ de la Backstreet Boys. Fiica sa de 4 ani l-a trezit din beție

Faima, dar și banii au afectat pe mulți dintre artiștii internaționali. AJ de la Backstreet Boys a povestit că era în patima alcoolului până când fiica lui ”i-a dat trezirea”.

Multe dintre vedetele internaționale au picat în patima alcoolului și în cea a drogurilor. Unii și-au pierdut chiar viața din aceste pricini. Unii au reușit să rămână pe linia de plutire, în timp ce alții au fost scoși din astfel de situații de cei apropiați. AJ de la BSB a fost unul dintre cei care se încadrează în ultima categorie.

”O să rămân în istorie ca omul care a spus: fata mea mi-a salvat viața. Am făcut un show în Miami. După care am plecat la o petrecere pe un iaht. Am băut. Știi în mintea mea ca un om cu adicții îmi spuneam că o să beau o cafea. Ca să maschez mirosul. Dacă fac asta și asta nimeni nu se va prinde. Dar am zburat acasă, miroseam ca o bodegă, nu dormisem de două zile. M-am dus la fiica mea cea mică să o iau în brațe. Și nu a vrut să mă ia în brațe”, a povestit cântărețul.

Însă ce a urmat după l-a marcat pe artist. Asta pentru că fiica lui i-a spus ceva la care nu s-ar fi așteptat niciodată. ”Și am întrebat-o: ”ce e draga mea”. Și mi-a spus ”nu miroși ca tatăl meu”.

Și niciodată în viața mea nu am simțit așa ceva. Și chiar a doua zi m-am dus la o întâlnire la un grup de suport și de atunci, iată-mă azi, 4 ani și jumătate mai târziu”, a mai povestit artistul.

Cântărețul a povestit că acela a fost momentul în care s-a trezit la propriu și din băutură și din acele obiceiuri. ”Exact acel moment mi-a schimbat viața și de aceea voi rămâne în istorie ca omul căruia fiica lui i-a salvat viața.

Eu împărtășesc povești din trecutul meu cu fiicele mele. Vreau ca ele să știe că acesta a fost tati. Și sper să nu meargă niciodată pe această cărare. Nu m-au mai văzut niciodată beat și sper să nu o facă și acest lucru este unul grozav”.