Monden

Cum a fost bătut de polițiști un interlop cu ștate vechi: M-au pus pe rotisor

Cum a fost bătut de polițiști un interlop cu ștate vechi: M-au pus pe rotisor
Paul Nebunu’, un interlop din zona Sectorului 6 al Capitalei, a povestit la un podcast cum a fost bătut de către cei de la Secția 21. Asta după ce spărsese o casă și polițiștii ar fi avut nevoie de o mărturie.

Interlop periculos, ”rotisat” de polițiști

Paul Nebunu’ a povestit la un podcast cât a răbdat și nu și-a trădat partenerii de infracțiuni în fața polițiștilor. Metodele folosite de aceștia acum 20 de ani nu erau tocmai rupte din povești. ”Secția 21 și acum îi țin minte pe gabori. Pe unul îl chema Dornea, pe unul Dima, pe unul Gavrilă, fost securist și pe unul Lup.

Nu că mi-am luat bătaie, m-a distrus. M-au pus între două birouri, ”pe rotisor”, mi-au băgat mâinile între picioare mi-au pus un băț. Au aruncat cu apă pe mine să nu mă încing și m-au bătut vreo 15 minute, numai la tălpi și pe fund și m-au distrus. Ei voiau să obțină o mărturie., dar eu de câte ori am fost la pârnaie am fost om. Spărsesem o casă a lui unu Cocoș de la SRI. A fost pont”, a spus interlopul.

”Nu mai există lume interlopă”

Pe de altă parte, chestionat legat de lumea interlopă, acesta a spus că acum nu prea a mai rămas nimeni. ”Nu mai există lume interlopă acum. S-a schimbat foarte mult.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 1-2 noiembrie 2025. O cometă
Două noi stațiuni în România. Povestea locurilor care urcă spre cer
România fără clanuri interlope și traficanți

Sursa foto: Arhiva EVZ

Nici nu mai fură lumea și nici nu mai e ierarhie. Pe timpul meu se spărgeau 500 de mașini pe zi. 400 de case pe zi și erau câte 700 de tâlhării pe zi, vorbesc foarte serios”, a explicat Paul.

Legalele, cel mai mare rău

Pe de altă parte, acesta a povestit despre faptul că el consideră legalele ca fiind cel mai mare rău adus în România. La un moment dat a mers după un hoț care îi spărgea constant magazinul, acesta era dependent de legale.

În Ferentari a mers după el, iar acolo a găsit zeci de oameni distruși de legale, care apelaseră și la alte droguri.

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
