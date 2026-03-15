Cum a dormit Ana-Maria Brănză cu antrenorul în aceeași cameră. Cei doi nu au avut de ales

Spadasina Ana-Maria Brânza a explicat la un podcast că a trecut prin tot felul de situații în vremea în care concura. Practic printre altele, aceasta s-a văzut nevoită să doarmă în aceiași cameră cu antrenorul său.

Spadasina a povestit la un podcast că pe vremea în care concura lucrurile nu erau tocmai simple. Așa se face că a ajuns la o competiție în Elveția și a constatat că pentru echipa României s-a închiriat o singură cameră. ”Ne trimite Federația, la concurs de seniori, deși eu eram de 17 ani. Ajungem în Elveția, scump totul, noi știam de acasă că e scump.

Și ajungem cu taxiul, la hotel. Domnul Podeanu era cu franceza, eu pe parte de engleză. Intru la recepție, întreb de delegația României, doamna amabilă, îmi dă o cheie. Și eu zic: stați puțin că nu se pupă, că suntem doi, fată și băiat și nu am stat niciodată împreună”, a explicat sportiva.

Dar lucrurile nu păreau că se schimbă. ”Ne pare rău, mi-a zis doamna, dar delegația României are o singură cheie. Mă întorc afară, îi spun domnului Podeanu și el spune că se duce el să rezolve. Și am așteptat afară, dar știam că e dificil să schimbăm hotelul, pe vremea aia nu era google. Se întoarce domn Podeanu cu mustața ploștită și zice: Aniță, avem o problemă.

Eu i-am zis că știu. Mai era și hotel butic cu pat matrimonial, noroc cu un fotoliu. Dânsul a dormit pe fotoliul. Primul lucru pe care l-a făcut l-a sunat pe tata, că eu eram minoră. Și i-a spus că asta e situația și nu avem ce face”, a mai explicat campioana.

La anumite competiții, spadasina, dar și alte sportive au trebuit să facă curat. Nu de alta dar unele dintre locații erau abia date în folosință, dar nu fuseseră curățate în prealabil. Drept urmare campioana a curățat geamurile, așa tare că nu le-a mai văzut când a vrut să iasă pe balcon la cafea, și a intrat în ele.